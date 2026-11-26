Australská senátorka Fatima Payman si na jednání parlamentu vzala svou šestiměsíční dceru. Zatímco pronášela projev, její kolegyně miminko zabavovala. V Austrálii mohou političky brát své děti přímo do jednacího sálu už deset let.
Záběry z australského parlamentu obletěly sociální sítě. Nezávislá senátorka Fatima Payman, která zastupuje Západní Austrálii, vystoupila tento týden před svými kolegy a kolegyněmi se šestiměsíční dcerou Aaliyah v náručí.
Zatímco se věnovala svému projevu, senátorka Lidia Thorpe, která seděla přímo za ní, na miminko dělala obličeje a hrála s ním hru „peekaboo“, tedy schovávala se před ním a znovu se objevovala. Video sklidilo pozitivní reakce na sociálních sítích, kde lidé oceňují hlavně přirozenost, s jakou obě političky celou situaci zvládly, píše NDTV.
Motherhood doesn't pause for Parliament. 🇦🇺👶
Australian Senator Fatima Payman just addressed the Senate while holding her 6-month-old daughter, Aliyah—and Senator Lidia Thorpe couldn't resist playing peek-a-boo in the background.
Is this the ultimate working-mom power move, or does a baby not belong in the chamber? 👇 https://t.co/cR70PlhmoC— iamsayedul (@Beingsayedul) November 26, 2026
Payman se navíc letos stala první senátorkou ze Západní Austrálie, která porodila dítě v době výkonu svého mandátu.
S miminkem do parlamentu? V Austrálii to umožňují už deset let
Přítomnost miminek přímo v jednacím sále australského parlamentu není žádnou novinkou. Už v roce 2016 upravily obě komory parlamentu svá pravidla tak, aby rodičům usnadnily skloubit politickou kariéru s péčí o malé děti.
Jednací řád australského Senátu umožňuje senátorkám přímo v sále kojit. Se souhlasem předsedajícího mohou o miminka krátkodobě pečovat také ostatní členové a členky Senátu, pokud tím nenarušují jednání.
V květnu roku 2017 se senátorka Larissa Waters zapsala do historie jako první žena, která v australském federálním parlamentu kojila své dítě. O měsíc později dokonce při kojení své dcery předložila Senátu návrh usnesení.
„Upřímně řečeno, je docela absurdní, že se krmení vlastního dítěte stává mezinárodní zprávou,“ řekla tehdy Waters pro BBC.