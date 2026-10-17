Trump na poslední chvíli zmrazil nový balík sankcí proti Rusku. Moskva mluví o historickém momentu
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Daniel Zbudila/refresher.sk
dnes 17. října 2026 v 12:45
Čas čtení 1:18

Trump na poslední chvíli zmrazil nový balík sankcí proti Rusku. Moskva mluví o historickém momentu

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Donald Trump učinil krok, který vyvolal na mezinárodní scéně značný šok. Jen několik hodin před vypršením zákonné lhůty podepsal výkonné nařízení, kterým na neurčito pozastavil rozsáhlý balíček nových sankcí zaměřených proti ruské ekonomice.

Jen pár hodin předtím, než měly na ruskou ekonomiku dopadnout nové tvrdé ekonomické údery, přišla z Oválné pracovny nečekaná intervence. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, kterým účinnost nového balíku sankcí odložil na neurčito. V oficiálním dopise adresovaném Kongresu tento krok obhajoval tím, že pozastavení trestních opatření je v bezprostředním národním zájmu Spojených států.

Zákon, v politických kuloárech známý jako Grahamův zákon, přitom Trump podepsal teprve v polovině září. Kongres ho schválil s výraznou podporou demokratů i republikánů s jasným cílem – vystupňovat finanční tlak na Moskvu za její agresi na Ukrajině. Legislativní opatření bylo nastaveno tak, že pokud prezident nepodnikne přímé kroky, cla a sankce vstoupí v platnost automaticky po 30 dnech. Trump však zasáhl těsně před vypršením tohoto termínu.

TRUMP PUTIN putin trump TRUMP PUTIN TRUMP PUTIN
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Ruská nafta jako předvolební záchranný kruh

Za náhlým otočením kormidla stojí především pragmatická domácí politika. Ve Spojených státech se už přibližně za dva týdny uskuteční klíčové volby do Kongresu a voliče dlouhodobě nejvíce trápí vysoké životní náklady. Ceny benzínu a nafty v posledních měsících masivně vzrostly v důsledku vojenského konfliktu v Íránu.

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Trump jen před pár dny oznámil dohodu o nákupu více než 300 tisíc tun ruské nafty, která má okamžitě putovat na americký i mezinárodní trh. Právě zastavení sankcí bylo nezbytnou podmínkou k tomu, aby tyto energetické dodávky mohly vůbec proběhnout. Bílý dům věří, že příliv ruského paliva dokáže rychle zchladit přehřáté ceny na čerpacích stanicích dříve, než Američané přistoupí k volebním urnám.

V Moskvě oslavují, Kyjev hovoří o dýce do zad

Rozhodnutí Washingtonu vyvolalo v Kremlu neskrývanou euforii. Zvláštní vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev označil pozastavení amerických sankcí na sociálních sítích za mimořádný a skutečně historický moment ve vzájemných vztazích.

Přesně opačná atmosféra vládne na Ukrajině. Prezident Volodymyr Zelenskyj už začátkem týdne vyjádřil hluboké rozčarování a uvedl, že se v souvislosti s Trumpovou energetickou dohodou s Vladimirem Putinem cítí Spojenými státy zrazený. Napětí navíc vyostřuje fakt, že šéf Bílého domu po uzavření naftového obchodu začal stupňovat tlak a výstrahy přímo vůči samotnému vedení v Kyjevě.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Daniel Zbudila/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP
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Související témata:
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