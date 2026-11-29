Podle agentury AP zatím nejsou hlášena žádná významná zranění ani škody.
V sobotu zasáhlo metropolitní oblast Los Angeles v Kalifornii zemětřesení o magnitudě 5,0. Podle geologické služby USGS se epicentrum nacházelo asi šest kilometrů od pobřeží ve městě Manhattan Beach, ležícím nedaleko mezinárodního letiště v Los Angeles. Informuje o tom agentura TASR s odvoláním na agentury DPA a AP.
K otřesům došlo kolem 9:30 místního času v hloubce asi 12 kilometrů. Zatím se neobjevily zprávy o zraněních ani větších škodách, uvedly místní televizní stanice. Podle národního centra pro varování před cunami po tomto zemětřesení nehrozí přílivové vlny.
I starostka Los Angeles Karen Bass na sociálních sítích napsala, že zatím nejsou hlášeny žádné vážnější škody. Vyzvala obyvatele, aby se připravili na případné další otřesy. Zemětřesení v Kalifornii jsou častá vzhledem k její poloze na hranici mezi dvěma tektonickými deskami.
Byl aktivován pohotovostní režim
Hasičský sbor v Los Angeles oznámil, že aktivoval svůj „zemětřesný režim“. Jeho příslušníci kontrolovali na zemi, ve vodě i ze vzduchu kritickou infrastrukturu a další lokality.
Federální úřad pro letectví (FAA) asi půl hodiny po zemětřesení hlásil na losangeleském mezinárodním letišti zpoždění letů do 15 minut. Na záběrech televize Fox News bylo vidět, jak personál odklízí střepy z rozbitých oken.
Region po zemětřesení zasáhla série následných otřesů. Agentura DPA upozornila na otřes o magnitudě 4,5, k němuž došlo o dvě hodiny později a jehož epicentrum se podle USGS opět nacházelo přibližně šest kilometrů od pobřeží města Manhattan Beach. Úřady po něm obnovily vyšetřování možných dopadů.
Seismoložka Lucy Jones uvedla, že série následných otřesů byla „pravděpodobně o něco aktivnější než obvykle, ale stále v rámci normálního rozmezí“, dodala agentura AP.