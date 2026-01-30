Přestože původ částic zatím zůstává záhadou, odborníci předpokládají, že se mohly uvolnit během údržby v některém z mnoha reaktorů v širším baltském regionu.
Finský úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost (STUK) v pátek oznámil, že jeho měřicí stanice zachytily v ovzduší malé množství radioaktivních látek. Úřad zároveň ujistil veřejnost, že naměřené hodnoty nepředstavují žádnou hrozbu pro zdraví lidí ani pro životní prostředí.
Odborníci zaznamenali velmi nízkou koncentraci částic během pravidelných odběrů vzduchu v období mezi 12. a 19. lednem. Přítomnost prvků hlásí více regionů:
- Rovaniemi (sever): Vzorky potvrdily radioaktivní mangan, železo a kobalt
- Kuopio (východ): Měření ukázala přítomnost kobaltu
- Imatra (jihovýchod): Stanice u ruské hranice zachytila kromě zmíněných tří prvků také niob
Původ částic zůstává nejasný
STUK podotkl, že v mnoha případech úřady nedokážou přesně určit zdroj radioaktivity. Úřad však jednoznačně vyloučil, že by částice pocházely z finských jaderných elektráren. Prohlášení doplňuje, že látky se do ovzduší mohou uvolnit například během běžné údržby reaktorů. V širším regionu severní Evropy provozuje jaderné bloky kromě Finska také Švédsko a Rusko.