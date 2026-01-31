Hlavní témata
TASR
dnes 31. ledna 2026 v 7:11
Čas čtení 1:08

Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur

Premiér uvedl, že zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že o bezpečnosti a nezávislosti států rozhoduje kontrola vzdušného prostoru.

Polsko do dvou let vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Smlouvu na dodávku systému San v pátek ve městě Kobylka podepsali zástupci polských společností a zahraničních partnerů za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Systém má stát přibližně 15 miliard zlotých (3,56 mld. eur) a bude částečně financován z evropského programu SAFE.

30. ledna 2026 v 14:42 Čas čtení 0:34 Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají

„V Evropě dnes neexistuje jiný příklad integrovaného, inteligentního obranného systému, zejména proti dronům,“ zdůraznil Tusk. Podle něj má být systém San klíčovou součástí projektu Východní štít, který má chránit polskou východní hranici nejen na zemi, ale i ve vzduchu.

Premiér uvedl, že zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že o bezpečnosti a nezávislosti států rozhoduje kontrola vzdušného prostoru. „To, co se děje ve vzduchu nad Ukrajinou, rozhoduje každý den o bezpečnosti a nezávislosti této země,“ řekl s tím, že stejná rizika platí i pro další státy ohrožené ruskou agresí.

„Noc z 9. na 10. září, kdy byl narušen náš vzdušný prostor, byla momentem, kdy se každý zamýšlel nad tím, co ještě můžeme udělat,“ prohlásil ministr obrany Kosiniak-Kamysz a vysvětlil, že San nebude jen jedním zbraňovým prostředkem, ale komplexním systémem.

Ten propojuje senzory, radary, nástroje elektronického boje a zbraňové systémy včetně kanónů, dronů či raket. Sestávat bude z 18 baterií protidronových systémů, 52 palebných čet, 18 velitelských čet a více než 700 vozidel. Jádrem projektu jsou polské podniky a investice má zároveň podpořit domácí ekonomiku. Systém má umožnit nákladově efektivní obranu proti masovým útokům levných bezpilotních systémů.

Tusk
Zdroj: TASR/AP

Kosiniak-Kamysz zdůraznil, že program zapadá do širší strategie posilování obranyschopnosti Polska a odpovědnosti za východní hranici NATO a EU. „Čím silnější budeme, tím více bude ochotných nás bránit. Bohužel, bezbranní zůstanou sami, protože nevynaložili dost na to, aby jim někdo přišel na pomoc,“ uzavřel ministr obrany.

30. ledna 2026 v 13:03 Čas čtení 1:10 Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
Související témata:
Zahraničí Politika Polsko
Domů
Sdílet
Diskuse