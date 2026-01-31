Důvodem jsou nezaplacené nebo zpožděné povinné příspěvky členských států.
Generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres v pátek varoval, že organizace je na pokraji finančního kolapsu a vyzval země, aby zaplatily své příspěvky.
„Buď všechny členské státy splní své povinnosti a zaplatí v plné výši a včas, nebo musí zásadním způsobem přehodnotit naše finanční pravidla, aby se zabránilo bezprostřednímu finančnímu kolapsu,“ napsal generální tajemník v dopise.
Současný vývoj je neudržitelný
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých měsících snížila financování některých agentur OSN a odmítla nebo zpozdila některé povinné příspěvky.
„Rozhodnutí nesplnit povinné příspěvky, které financují významnou část schváleného rozpočtu, byla nyní formálně oznámena,“ pokračoval Guterres.
„Současný vývoj je neudržitelný. Vystavuje organizaci strukturálnímu finančnímu riziku,“ upozornil generální tajemník. AFP vysvětluje, že OSN čelí už roky velkým problémům, protože některé členské státy neplní své povinné příspěvky v plné výši, zatímco jiné je neplatí včas. Následkem toho organizace nemůže přijímat nové zaměstnance a omezuje své mise.