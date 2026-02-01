Policie pátrá po pohřešovaném muži z Prahy 2. Rodina má strach o jeho život

Od sobotního odpoledne se pohřešuje 58letý Jan Žďárský z Prahy 2, policie po něm vyhlásila pátrání.
„Od včerejšího večera pohřešujeme tátu. Naposled byl jeho telefon lokalizován v ulici Gorazdova cca v 15:30 a poté v ulici Plzeňská v 19:30. Od té doby o něm nevíme, neozývá se a má vypnutý telefon,“ napsal v příspěvku na Facebooku jeho syn Honza.
„Toto chování mu rozhodně není podobné, a proto jsme si jistí, že je ve vážném ohrožení života,“ dodal.
Jan na sobě měl v době zmizení modrý svetr, černou bundu a tmavě modré džíny. Měří cca 175 až 180 cm a má krátké prošedivělé vlasy a hnědé oči. Je obézní postavy. Není ozbrojený, nakažlivý ani nebezpečný, informuje policie.
Policie žádá občany, aby veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám sdělili na linku 158, případně nejbližší služebně Policie České republiky, nebo zaslali e-mail na adresu [email protected].
