Již dnes v neděli 1. února se v Praze od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Původně se měli lidé shromáždit jen na Staroměstském náměstí, pro obrovský zájem se však akce rozšiřuje ještě na spodní část Václavského náměstí.
O rozšíření informoval spolek Milion chvilek pro demokracii, který demonstraci pořádá „Očekávali jsme leccos, ale tohle opravdu ne. Setkáváme se s odezvou, jakou za posledních 6 let nepamatujeme. To, co se nyní děje, je srovnatelné pouze s rokem 2019,“ napsal v příspěvku na Instagramu.
„Češi se skutečně probudili“
„Pokud bychom zůstali pouze na Staromáku, hrozí, že by se většina lidí vůbec nevešla,“ vysvětlují rozhodnutí a dodávají, že ze zájmu příznivců*příznivkyň prezidenta Pavla mají radost, i když jim to přidělává organizační komplikace.
Do Prahy se podle nich v neděli chystají dorazit desítky tisíc lidí. „Přišly nám tisíce zpráv od konkrétních lidí, kteří hlásí, že se chystají dorazit i lidé, kteří normálně politiku nesledují. Často se chystají přijet celé rodiny,“ uvádějí organizátoři a zároveň apelují, aby byli lidé opatrní.
„Hlavně kolem orloje může být dav velice nahuštěný. Buďte prosím ohleduplní k druhým,“ vyzývají. „Prosíme také o shovívavost, kdyby se na akci vyskytly technické nedostatky – připravit za 5 dní akci pro tolik lidí na dvou místech zároveň, je skutečně výzva. Pro nás jsou to sice organizační komplikace – ale zároveň z toho máme obrovskou radost! Češi se totiž skutečně probudili,“ dodávají.
Lidé nesouhlasí s vydíráním prezidenta
Demonstrace je reakcí na dění okolo zpráv předsedy strany Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, který prezidenta skrze komunikaci s jeho poradcem Petrem Kolářem vydíral.
Nedělní demonstrace by měla trvat zhruba do 16:15.