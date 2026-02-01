Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 1. února 2026 v 8:03
Čas čtení 1:03

Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“

Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
Zdroj: Refresher/vlastní foto

Již dnes v neděli 1. února se v Praze od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Původně se měli lidé shromáždit jen na Staroměstském náměstí, pro obrovský zájem se však akce rozšiřuje ještě na spodní část Václavského náměstí.

O rozšíření informoval spolek Milion chvilek pro demokracii, který demonstraci pořádá „Očekávali jsme leccos, ale tohle opravdu ne. Setkáváme se s odezvou, jakou za posledních 6 let nepamatujeme. To, co se nyní děje, je srovnatelné pouze s rokem 2019,“ napsal v příspěvku na Instagramu.

30. ledna 2026 v 13:03 Čas čtení 1:10 Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend

„Češi se skutečně probudili“

„Pokud bychom zůstali pouze na Staromáku, hrozí, že by se většina lidí vůbec nevešla,“ vysvětlují rozhodnutí a dodávají, že ze zájmu příznivců*příznivkyň prezidenta Pavla mají radost, i když jim to přidělává organizační komplikace.

Do Prahy se podle nich v neděli chystají dorazit desítky tisíc lidí. „Přišly nám tisíce zpráv od konkrétních lidí, kteří hlásí, že se chystají dorazit i lidé, kteří normálně politiku nesledují. Často se chystají přijet celé rodiny,“ uvádějí organizátoři a zároveň apelují, aby byli lidé opatrní.

„Hlavně kolem orloje může být dav velice nahuštěný. Buďte prosím ohleduplní k druhým,“ vyzývají. „Prosíme také o shovívavost, kdyby se na akci vyskytly technické nedostatky – připravit za 5 dní akci pro tolik lidí na dvou místech zároveň, je skutečně výzva. Pro nás jsou to sice organizační komplikace – ale zároveň z toho máme obrovskou radost! Češi se totiž skutečně probudili,“ dodávají.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek)

Lidé nesouhlasí s vydíráním prezidenta

Demonstrace je reakcí na dění okolo zpráv předsedy strany Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, který prezidenta skrze komunikaci s jeho poradcem Petrem Kolářem vydíral.

28. ledna 2026 v 18:00 Čas čtení 3:01 KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
V neděli do Prahy nedorazíš, ale přesto chceš vyjádřit prezidentovi svou podporu? Můžeš podepsat petici zde. K sobotnímu odpoledni nasbírala již přes 560 tisíc podpisů.

Nedělní demonstrace by měla trvat zhruba do 16:15. 

31. ledna 2026 v 14:08 Čas čtení 1:20 Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely
31. ledna 2026 v 10:57 Čas čtení 0:35 „OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků „OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
31. ledna 2026 v 13:12 Čas čtení 1:04 AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
