Český realitní trh prochází v roce 2026 zásadní proměnou. Na konci prvního čtvrtletí loňského roku překročil počet cizinců*cizinek v ČR hranici 1,07 milionu, což představuje zhruba desetinu populace.
Bydlení jako „full service“ balíček
Zahraniční pracovníci*pracovnice, kteří do Česka přicházejí za kariérou, mají jasné priority. Nehledají jen střechu nad hlavou, ale komplexní službu. Podle Matěje Surkoše, projektového manažera společnosti Urbaneo, roste poptávka po bytech, které se svým servisem blíží hotelům, ale zachovávají si soukromí a pohodlí domova.
„Zahraniční klientela oceňuje kompletní vybavení bytů, což jí usnadňuje přesuny v rámci pracovních povinností. Zhruba polovina z nich volí roční pronájem právě kvůli vysoké mobilitě,“ vysvětluje Surkoš.
Co hýbe trhem?
- Firemní model nájmu: Bydlení se stává standardní součástí pracovní nabídky. Smlouvy se stále častěji uzavírají přímo na právnické osoby (firmy).
- Technologický standard: Virtuální prohlídky jsou nutností. Expaté si byty často pronajímají na dálku ještě před příletem do ČR.
- Lokalita: Blízkost MHD a pracoviště je klíčová. Většina zahraničních nájemníků*nájemnic v centru měst funguje bez vlastního auta.
Střet kultur a postupné sbližování
Rozdíl mezi českým a zahraničním nájemníkem*nájemnicí byl donedávna propastný. Zatímco pro Čecha*Češku byl nájem často jen „přestupní stanicí“ k vlastní hypotéce, expat vnímá vlastnictví nemovitosti spíše jako zbytečnou starost. Nicméně, ekonomická realita a vysoké ceny nemovitostí začínají tyto světy propojovat. I Češi*Češky se začínají přiklánět k západnímu modelu, kde kvalitní nájem v dobré lokalitě vítězí nad vlastnictvím na periferii.
Predikce Institutu plánování a rozvoje (IPR) naznačují, že do roku 2050 může v Praze přibýt až 300 tisíc obyvatel*obyvatelek, přičemž hlavním motorem růstu bude právě migrace.