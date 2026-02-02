Na nedělní demonstraci na podporu prezidenta Pavla vystoupila i řada známých osobností ze světa kultury. Ti nyní dostanou pozvání na Malou Stranu.
V neděli se v centru Prahy shromáždily desetitisíce lidí, aby vyjádřily podporu hlavě státu po jeho sporu s Petrem Macinkou. Na demonstraci dorazila i známých osobností. Na pódiu promluvili moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herečky Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová, vědec a chemik Daniel Kortus nebo herec Hynek Čermák.
„Všechny ty umělce, kteří byli na pódiu, tak je pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, abychom nemuseli na sebe pokřikovat přes média,“ prohlásil podle serveru iDnes Oto Klempíř, ministr kultury, při příchodu na jednání vlády. Na to, jak umělci na pozvání odpoví, si ale budeme muset ještě počkat.
Informace o tom, že se k tomuto setkání schyluje, už však obletěla sociální sítě a odpovědi některých politiků na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „
Stbácký udavač Klempíř, který zničil život mnoha lidem, si prý bude zvát umělce ze Staromáku.. Stbácký metody, stbácký manýry, prostẽ udavačská lůza v praxi. Ale setkání Hynka Čermáka s ministrem Klempířem by měli dát na HeroHero. To bych si předplatila,“ napsala na síť X například Danuše Nerudová.
Plné náměstí
Pořadatel demonstrace Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii oznámil, že Staroměstské i Václavské náměstí jsou zaplněné. Na demonstraci podle něj dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. „Dnes je plná Praha, pojďme jim příště ukázat, že bude plná republika,“ řekl.
K lidem promluvili nejen její pořadatelé, ale i právě kulturní osobnosti. „Filip Turek a Petr Macinka jsou pouze špičkou ledovce těch, kteří se v České republice snaží nastavit nové morální, politické a kulturní standardy. Důkazem pro mě je zvolení Oto Klempíře ministrem kultury,“ prohlásil například herec Hynek Čermák.
„Jsem ráda, že vás tady všechny vidím a nenecháte se paralyzovat strachem,“ pronesla Čvančarová s tím, že je nutné se vymezit, ale nemělo by se zapomínat na soucit a lidskost. „Ať žije Pavel,“ doplnila ji Haváčová. „Už si nenecháme líbit vůbec nic,“ řekl zase vědec Daniel Kortus. Vydírající zprávy Macinky podle něj byly zkouškou pro naši zemi, kolik si toho nechá líbit. Demonstraci zakončila právě zpěvačka Hana Ulrychová, která zazpívala českou státní hymnu.
Do centra Prahy lidé vyrazili především podpořit prezidenta Petra Pavla, který je nyní v konfliktu s členy strany Motoristé sobě, kvůli jeho odmítavému přístupu ke jmenování Filipa Turka na ministerský post. Nesouhlas ale lidé vyjádřili i se současnou vládou a slova podpory poslali i na konto veřejnoprávních médií.