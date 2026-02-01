Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začala v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádal ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.
Dorazilo více než 80 tisíc lidí
Jak jsme psali včera, pořadatelé demonstrace obrovskou účast očekávali. Do Prahy na demonstraci zamířily vyjádřit svou podporu prezidentovi desítky tisíc lidí ze všech koutů České republiky. Přímý přenos demonstrace mohli lidé sledovat v živém vysílání na YouTube.
Na místě nechyběl ani Refresher a účastníků a účastnic jsme se zeptali, proč přišli prezidenta podpořit. „Chtěla jsem podpořit slušnost a dobrý hodnoty,“ řekla nám jedna z účastnic. „Když je nám na blití, tak s tím něco udělat musíme,“ dodává další účastník. Další účastnice nám řekly, že si přejí pro svá vnoučata dobrou budoucnost. „A ne, co je teď,“ říkají.
Na naše celé video se můžeš kouknout níže nebo na našem Instagramu.
Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že kvůli vysoké účasti musel dočasně uzavřít stanici Staroměstská. Na průběh dohlíželi policisté.
Lidé si na demonstraci přinesli české vlajky i transparenty s různými hesly. Objevovaly se na nich nápisy jako „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“ nebo „Pane prezidente, stojíme za Vámi“.
Náměstí praskala ve švech, Pavla podporují i známé osobnosti
Pořadatel demonstrace Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii oznámil, že Staroměstské i Václavské náměstí jsou zaplněné. Na demonstraci podle něj dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. „Dnes je plná Praha, pojďme jim příště ukázat, že bude plná republika,“ řekl.
Před demonstrujícími vystoupila na podporu prezidenta i řada známých osobností. Na pódiu promluvili moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herečky Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová, vědec a chemik Daniel Kortus nebo herec Hynek Čermák. Na Staroměstském náměstí jsou i někteří politici, například předseda ODS Martin Kupka či Zdeněk Hřib z Pirátů.
„Jsem ráda, že vás tady všechny vidím a nenecháte se paralyzovat strachem,“ pronesla Čvančarová s tím, že je nutné se vymezit, ale nemělo by se zapomínat na soucit a lidskost. „Ať žije Pavel,“ doplnila ji Haváčová
„Už si nenecháme líbit vůbec nic,“ řekl zase Kortus. Vydírající zprávy Macinky podle něj byly zkouškou pro naši zemi, kolik si toho nechá líbit.
Demonstraci zakončila zpěvačka Hana Ulrychová, která zazpívala českou státní hymnu. Přidalo se celé náměstí, lidé mávali vlajkami a transparenty a svítili mobily. Zazněla také skladba Modlitba pro Martu od Marty Kubišové.
Policie omezila přístup na náměstí
Z důvodu úplného naplnění kapacity Staroměstského náměstí policie omezila přístup lidí z ulic Železná a Celetná, které na náměstí vedou. Pařížskou ulici uzavřela pro automobilovou dopravu, informuje na síti X.
Vstup na Václavské náměstí je také velmi komplikovaný. „Vůbec nedoporučuji tam chodit, nedostanete se tam,“ citují Seznam Zprávy jednoho z pořadatelů akce. Jediná možnost vstupu je skrze Vodičkovu ulici nebo Františkánskou zahradu, ale i tam je hlava na hlavě.
Prezident si váží podpory
Prezident Petr Pavel již poděkoval lidem za podporu a za to, že dorazili do Prahy. „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země,“ cituje spolek Milion chvilek pro demokracii prezidentova slova v příspěvku na Instagramu.
Petici na podporu Pavla už podepsalo více než 600 tisíc lidí, spolek si však brousí zuby na milion podpisů. Pokud se podaří toho dosáhnout, chtěli by udělat shromáždění na Letné.
O kauze SMS zpráv, jejichž obsah prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání, jsme psali zde. Sám ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že o vydírání nešlo.