Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
včera 1. února 2026 v 14:45
Čas čtení 2:46

Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Zdroj: Milion chvilek / volně k užití

Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začala v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádal ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.

Článek jsme v průběhu demonstrace doplnili o aktuální informace, záběry z místa a citace účastníků a účastnic.

Dorazilo více než 80 tisíc lidí

Jak jsme psali včera, pořadatelé demonstrace obrovskou účast očekávali. Do Prahy na demonstraci zamířily vyjádřit svou podporu prezidentovi desítky tisíc lidí ze všech koutů České republiky. Přímý přenos demonstrace mohli lidé sledovat v živém vysílání na YouTube.

Na místě nechyběl ani Refresher a účastníků a účastnic jsme se zeptali, proč přišli prezidenta podpořit. „Chtěla jsem podpořit slušnost a dobrý hodnoty,“ řekla nám jedna z účastnic. „Když je nám na blití, tak s tím něco udělat musíme,“ dodává další účastník. Další účastnice nám řekly, že si přejí pro svá vnoučata dobrou budoucnost. „A ne, co je teď,“ říkají.

Na naše celé video se můžeš kouknout níže nebo na našem Instagramu.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že kvůli vysoké účasti musel dočasně uzavřít stanici Staroměstská. Na průběh dohlíželi policisté.

Lidé si na demonstraci přinesli české vlajky i transparenty s různými hesly. Objevovaly se na nich nápisy jako „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“ nebo „Pane prezidente, stojíme za Vámi“.

Náměstí praskala ve švech, Pavla podporují i známé osobnosti

Pořadatel demonstrace Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii oznámil, že Staroměstské i Václavské náměstí jsou zaplněné. Na demonstraci podle něj dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. „Dnes je plná Praha, pojďme jim příště ukázat, že bude plná republika,“ řekl.

Před demonstrujícími vystoupila na podporu prezidenta i řada známých osobností.  Na pódiu promluvili moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herečky Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová, vědec a chemik Daniel Kortus nebo herec Hynek Čermák. Na Staroměstském náměstí jsou i někteří politici, například předseda ODS Martin Kupka či Zdeněk Hřib z Pirátů.

1. února 2026 v 16:48 Čas čtení 1:15 Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“ Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“

„Jsem ráda, že vás tady všechny vidím a nenecháte se paralyzovat strachem,“ pronesla Čvančarová s tím, že je nutné se vymezit, ale nemělo by se zapomínat na soucit a lidskost. „Ať žije Pavel,“ doplnila ji Haváčová

„Už si nenecháme líbit vůbec nic,“ řekl zase Kortus. Vydírající zprávy Macinky podle něj byly zkouškou pro naši zemi, kolik si toho nechá líbit.

Demonstraci zakončila zpěvačka Hana Ulrychová, která zazpívala českou státní hymnu. Přidalo se celé náměstí, lidé mávali vlajkami a transparenty a svítili mobily. Zazněla také skladba Modlitba pro Martu od Marty Kubišové.

Demonstrace na Václavském náměstí. Demonstrace na Staroměstském náměstí. Demonstrace na Václavském náměstí. Demonstrace na Staroměstském náměstí.
Zobrazit galerii
(10)

Policie omezila přístup na náměstí 

Z důvodu úplného naplnění kapacity Staroměstského náměstí policie omezila přístup lidí z ulic Železná a Celetná, které na náměstí vedou. Pařížskou ulici uzavřela pro automobilovou dopravu, informuje na síti X.

Vstup na Václavské náměstí je také velmi komplikovaný. „Vůbec nedoporučuji tam chodit, nedostanete se tam,“ citují Seznam Zprávy jednoho z pořadatelů akce. Jediná možnost vstupu je skrze Vodičkovu ulici nebo Františkánskou zahradu, ale i tam je hlava na hlavě.

Prezident si váží podpory

Prezident Petr Pavel již poděkoval lidem za podporu a za to, že dorazili do Prahy. „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země,“ cituje spolek Milion chvilek pro demokracii prezidentova slova v příspěvku na Instagramu.

30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?

Petici na podporu Pavla už podepsalo více než 600 tisíc lidí, spolek si však brousí zuby na milion podpisů. Pokud se podaří toho dosáhnout, chtěli by udělat shromáždění na Letné.

O kauze SMS zpráv, jejichž obsah prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání, jsme psali zde. Sám ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že o vydírání nešlo. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek)

 
1. února 2026 v 11:22 Čas čtení 2:06 PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
31. ledna 2026 v 15:19 Čas čtení 1:04 Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Česko Filip Turek Petr Macinka Petr Pavel Politika Praha Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
včera v 11:22
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 08:03
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
včera v 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 11:22
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
3
před 3 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
před 3 dny
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Lifestyle news
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
včera v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 2 dny
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 2 dny
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
před 2 dny
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 2 dny
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 dny
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 3 dny
Politika Všechno
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Výzvu na podporu prezidenta, ústavních principů a našeho ukotvení v EU a NATO překonal počet podpisů za odstoupení Andreje Babiše.
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 4 dny
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
3
před 3 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
před 2 dny
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
včera v 08:03
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
Česko Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Ekonomika Všechno
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
1
14. 8. 2025 9:32
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 12:49
Zlato, cash nebo poukaz? Průzkum ukázal, co si Češi*Češky nejvíc přejí k Vánocům
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Editorské shrnutí nejzásadnějších událostí posledního týdne.
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
před 4 dny
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
20. 1. 2026 15:00
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
Více
Domů
Sdílet
Diskuse