Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců

Krajský soud v Hradci Králové zahájil líčení v případu Františka Bradáče staršího a jeho syna, kteří jsou obžalováni z dlouhodobého využívání pěti sociálně slabých lidí k nucené práci.
Scénář byl podle žalobce Milana Šimka vždy podobný. Obžalovaní si vyhlíželi oběti na pražském hlavním nádraží nebo v jiných částech republiky. Nabídka zněla lákavě: stabilní práce, ubytování a slušný výdělek. Realita po příjezdu na Jičínsko však byla jiná.
Oběti měly pracovat více než dvanáct hodin denně, a to každý den. Za práci jim muži nabídli pouze provizorní nocleh, stravu, občas tabák nebo levný alkohol. Některým z nich měly být také odebrány doklady, aby nemohli odejít.
Ponižování a násilí
Jejich práce zahrnovala vše od údržby soukromých zahrad v Čejkovicích přes opravy ubytoven v Kopidlně a Brandýse nad Labem až po obsluhu v zábavním parku Šťastná země.
Obžaloba mluví o psychickém nátlaku i brutálním fyzickém násilí. Jeden z poškozených prý skončil s dvojnásobnou zlomeninou čelisti po útoku pěstí. Jiná žena popsala ponižující Silvestr, kdy musela obsluhovat u stolu bez nároku na jídlo, a když se pokusila o útěk, byla dopadena a přivezena zpět k další nucené práci.
Prý jim jenom pomáhali
František Bradáč starší, v minulosti již čtyřikrát trestaný, vinu kategoricky odmítá. Před soudem se stylizoval do role zachránce, který lidem z ulice poskytoval azyl.
„Nikdo jim v ničem nebránil. Sami se vraceli a prosili o práci,“ tvrdil u soudu Bradáč starší s tím, že práce v zábavním parku byla otázkou maximálně jedné hodiny denně.
Podle obžaloby si však rodinný tandem díky neplaceným dělníkům přišel na jeden milion korun. Jen na muži, který pro ně pracoval šest let, měli „vydělat“ přes půl milionu.
Oběma mužům hrozí za obchodování s lidmi trest v rozmezí 5 až 12 let vězení. Starší z nich je navíc stíhán za nedovolené ozbrojování, protože u něj policie při zásahu našla funkční střelivo bez povolení. Soudní líčení bude pokračovat výslechy poškozených a svědků.