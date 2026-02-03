Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 3. února 2026 v 10:00
Čas čtení 1:08

Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců
Zdroj: Unsplash/ Clay LeConey/ volně k užití

Krajský soud v Hradci Králové zahájil líčení v případu Františka Bradáče staršího a jeho syna, kteří jsou obžalováni z dlouhodobého využívání pěti sociálně slabých lidí k nucené práci.

Scénář byl podle žalobce Milana Šimka vždy podobný. Obžalovaní si vyhlíželi oběti na pražském hlavním nádraží nebo v jiných částech republiky. Nabídka zněla lákavě: stabilní práce, ubytování a slušný výdělek. Realita po příjezdu na Jičínsko však byla jiná.

Oběti měly pracovat více než dvanáct hodin denně, a to každý den. Za práci jim muži nabídli pouze provizorní nocleh, stravu, občas tabák nebo levný alkohol. Některým z nich měly být také odebrány doklady, aby nemohli odejít.

Ponižování a násilí

Jejich práce zahrnovala vše od údržby soukromých zahrad v Čejkovicích přes opravy ubytoven v Kopidlně a Brandýse nad Labem až po obsluhu v zábavním parku Šťastná země.

Obžaloba mluví o psychickém nátlaku i brutálním fyzickém násilí. Jeden z poškozených prý skončil s dvojnásobnou zlomeninou čelisti po útoku pěstí. Jiná žena popsala ponižující Silvestr, kdy musela obsluhovat u stolu bez nároku na jídlo, a když se pokusila o útěk, byla dopadena a přivezena zpět k další nucené práci.

Prý jim jenom pomáhali

František Bradáč starší, v minulosti již čtyřikrát trestaný, vinu kategoricky odmítá. Před soudem se stylizoval do role zachránce, který lidem z ulice poskytoval azyl.

„Nikdo jim v ničem nebránil. Sami se vraceli a prosili o práci,“ tvrdil u soudu Bradáč starší s tím, že práce v zábavním parku byla otázkou maximálně jedné hodiny denně.

3. února 2026 v 7:09 Čas čtení 1:36 Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy

Podle obžaloby si však rodinný tandem díky neplaceným dělníkům přišel na jeden milion korun. Jen na muži, který pro ně pracoval šest let, měli „vydělat“ přes půl milionu.

Oběma mužům hrozí za obchodování s lidmi trest v rozmezí 5 až 12 let vězení. Starší z nich je navíc stíhán za nedovolené ozbrojování, protože u něj policie při zásahu našla funkční střelivo bez povolení. Soudní líčení bude pokračovat výslechy poškozených a svědků.

2. února 2026 v 14:52 Čas čtení 0:53 Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
2. února 2026 v 16:39 Čas čtení 1:33 Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“ Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
2. února 2026 v 15:00 Čas čtení 7:39 Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky? Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
včera v 10:19
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
včera v 11:58
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
3
před 4 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
před 2 hodinami
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
včera v 18:12
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
včera v 13:39
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
včera v 10:56
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
včera v 09:06
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
včera v 07:59
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
před 2 dny
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
před 2 dny
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 3 dny
Česko Všechno
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Někteří školáci a školačky už si zaslouženého volna užívají. Jiní si budou muset ještě chvíli počkat.
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Policie pátrá po pohřešovaném muži z Prahy 2. Rodina má strach o jeho život
před 2 dny
Policie pátrá po pohřešovaném muži z Prahy 2. Rodina má strach o jeho život
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
včera v 11:58
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
3
před 4 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Zahraničí Všechno
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
před 4 dny
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
před 3 dny
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
Česko Všechno
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
včera v 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
před 4 dny
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse