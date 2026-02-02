Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 2. února 2026 v 14:52
Čas čtení 0:53

Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry

Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Zdroj: FOTO TASR - František Iván

Mohla by dosáhnout až tloušťky tří centimetrů.

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu vydali v pondělí 2. února výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. V platnosti by měla být až do středeční půlnoci. Pozor by si měli dát lidé v částech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje a také na Vysočině. 

2. února 2026 v 11:58 Čas čtení 0:56 Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh

Námraza o tloušťce až tří centimetrů by se mohla dle meteorologů objevit v oblasti Pelhřimova, Jindřichova Hradce, Humpolce, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, Hlinska, Poličky, Svitav, Moravské Třebové, Boskovic, Blanska, Tišnova, Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, Jihlavy, Velkého Meziříčí, Třebíče, Moravských Budějovic, Telče a Dačic.

Podle odborníků hrozí nebezpečí lámání větví, stromů a stožárů elektrických vedení, trhání drátů elektrických vedení a komunikačních rozvodů, výpadky elektrické energie a zásobování. Zejména při oblevě pak lidem hrozí nebezpečí úrazů v důsledku padajících kusů námraz.

ledovka slovensko ledovka auto rampouch auto zima námraza V týdnu se může objevit ledovka, pozor na cestu.
„Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení. Vyvarovat se kontaktu se spadlými dráty elektrických vedení a být připraven na možné výpadky elektrické energie,“ upozorňují meteorologové. Pokud se chystáš cestovat autem, určitě jeď pomalu a opatrně. Při řízení dbej také zvýšené pozornosti.

2. února 2026 v 8:34 Čas čtení 0:50 Stanice metra Flora se dnes uzavírá na 10 měsíců. Projde kompletní modernizací Stanice metra Flora se dnes uzavírá na 10 měsíců. Projde kompletní modernizací
1. února 2026 v 16:48 Čas čtení 1:15 Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“ Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
20. ledna 2026 v 15:00 Čas čtení 1:41 KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
Související témata:
Česko Extrémny počasí Předpověď počasí
Domů
Sdílet
Diskuse