Mohla by dosáhnout až tloušťky tří centimetrů.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu vydali v pondělí 2. února výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. V platnosti by měla být až do středeční půlnoci. Pozor by si měli dát lidé v částech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje a také na Vysočině.
Námraza o tloušťce až tří centimetrů by se mohla dle meteorologů objevit v oblasti Pelhřimova, Jindřichova Hradce, Humpolce, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, Hlinska, Poličky, Svitav, Moravské Třebové, Boskovic, Blanska, Tišnova, Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, Jihlavy, Velkého Meziříčí, Třebíče, Moravských Budějovic, Telče a Dačic.
Podle odborníků hrozí nebezpečí lámání větví, stromů a stožárů elektrických vedení, trhání drátů elektrických vedení a komunikačních rozvodů, výpadky elektrické energie a zásobování. Zejména při oblevě pak lidem hrozí nebezpečí úrazů v důsledku padajících kusů námraz.
„Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení. Vyvarovat se kontaktu se spadlými dráty elektrických vedení a být připraven na možné výpadky elektrické energie,“ upozorňují meteorologové. Pokud se chystáš cestovat autem, určitě jeď pomalu a opatrně. Při řízení dbej také zvýšené pozornosti.