TASR
dnes 3. února 2026 v 13:30
Čas čtení 1:53

Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání

Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
Zdroj: TASR/AP

Čeští poslanci se v úterý ráno sešli na mimořádném zasedání, na kterém se opozice pokusí prosadit vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Tento krok byl iniciován v reakci na skandál kolem textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky týkajících se poslance Filipa Turka, za což ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydírání. Podle vládních politiků je jediným důvodem zasedání to, že opozice nemá žádné jiné témata k projednání, informuje korespondent TASR v Praze.

„Je neobvyklé, aby poslanci žádali o vyslovení nedůvěry tak brzy po vyslovení důvěry vládě... Ale rozhodně to neděláme s žádnou radostí. Vůbec nás netěší, že vláda selhala v několika oblastech ještě předtím, než začala vládnout,“ řekl na plénu předseda ODS Martin Kupka. Podle něj Babišův kabinet selhal v transparentnosti vládnutí, respektu k demokratickým institucím, zahraniční politice, obranných schopnostech a odpovědném hospodaření.

Podle něj vláda nepracuje pro lidi a Českou republiku, ale především pro sebe. „Nejsme to my, kdo zdržuje práci vlády. Nebýt Macikových SMS a nepřijatelného nátlaku na prezidenta, dnes bychom tu nebyli a mohli bychom hlasovat o zákonech,“ zdůraznil. Podle něj jako opoziční strany nemohli dělat nic jiného, než tuto schůzi iniciovat. Kromě samotných Macinkových SMS zpráv kritizoval také Babišův postoj k případu. „Místo toho, aby se distancoval a odsoudil naprosto nepřijatelné jednání Petra Macinky, ho vlastně podpořil,“ poznamenal Kupka.

Ztráta času, reaguje vláda

Vládní strany považují schůzi za součást taktiky opozice, která podle nich nechce, aby byly v Poslanecké sněmovně přijaty zákony. Vzhledem k tomu, že Babišova vláda získala v polovině ledna důvěru, je podle předsedy Poslanecké sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury pokus o vyslovení nedůvěry po více než dvou týdnech zbytečný. Poznamenal, že opozice nemá žádný jiný program, a proto očekává, že se její snahy o odvolání ministrů nebo vyslovení nedůvěry vládě budou pravidelně opakovat.

„Prioritou SPD a naší vlády je práce. Chceme, aby lidé měli co nejdříve více peněz a cítili se bezpečně, abychom mohli zvýšit jejich životní úroveň,“ řekl Okamura na tiskové konferenci před zahájením zasedání a poznamenal, že opoziční strany brání vládě v provádění opatření, která by zvýšila životní úroveň lidí.

Opozice je nespokojená s tím, že ministr zahraničních věcí, kvůli kterému tuto mimořádnou schůzi iniciovala, není přítomen. Podle ní mohl předseda sněmovny svolat schůzi na jiný den. Macinka je na třídenní cestě do Spojených států. Podle Okamury se hlasování pravděpodobně uskuteční ve středu, což znamená, že kromě Macinky bude chybět i Babiš, který bude na zahraniční cestě v Itálii. Opozice to rovněž kritizovala.

Minulý týden český prezident zveřejnil zprávy, které Macinka poslal Pavlovu poradci Petru Kolářovi. V nich píše, že stojí před nezvratným rozhodnutím, „jak postupovat s prezidentem“. Pokud by Pavel jmenoval Turka ministrem životního prostředí, údajně by ho nechal na pokoji. Pokud však nebude souhlasit s žádnými jednáními v této věci, Macinka píše, že je připraven za Turka „brutálně“ bojovat a že důsledky pro Pavla budou překvapivé. V pondělí Babiš uvedl, že s ministrem „vyjasnil“, že není třeba konfrontační komunikace a že Macinka změní svůj styl komunikace.

Související témata:
Politika Česko
