Lucie Novotná
dnes 1. února 2026 v 13:32
Čas čtení 0:32

„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video

Zdroj: TASR/AP (ilustrační foto)

Internetem kolují záběry, na kterých ruského vojáka zavěšeného za ruce a nohy na strom kope a bije jiný muž. Má jít o jednu z mnoha brutálních praktik v rámci ruské armády, kde takto trestají neuposlechnutí rozkazů.

Ruští vojáci tomuto trestu z videa říkají „oběť pro Babu Jagu“, jak již dříve popsal ukrajinský dronový velitel vystupující pod přezdívkou Munin, informuje iDnes.cz. Právě „Baba Jaga“ totiž Rusové nazývají ukrajinské drony. Vojáka přivázaného ke stromu mají nechat dronům napospas.

Trestají se navzájem příslušníci stejné jednotky

Vojáka na videu, které sdílela agentura Reuters, měli potrestat příslušníci vlastní jednotky, a to pravděpodobně za opuštění pozice nebo odmítnutí účasti na útočné operaci. Často mají tyto tresty působit jako zastrašení před dezercí, tedy zběhnutím.

Za to podle ruských zákonů hrozí až 15 let vězení. Jak připomíná iDnes.cz, podle amerického Institutu pro studium války už od začátku invaze na Ukrajině dezertovalo až 50 tisíc ruských vojáků, i když ruské ministerstvo obrany o tom veřejně mlčí.

Záběry zachycující podobné tresty nedávno sdílel také deník The Sun.

Související témata:
Zahraničí Invaze na Ukrajině Rusko Ukrajina Válka na Ukrajině
