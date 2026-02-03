Někteří školáci a školačky už si zaslouženého volna užívají. Jiní si budou muset ještě chvíli počkat.
Jarní prázdniny jsou v Česku specifické tím, že mají pohyblivý termín, který je každým rokem jiný pro jednotlivé okresy. V různých částech republiky tak mají školou povinní volno v různé týdny. Letos jsou podle Ministerstva školství rozloženy v termínech od 2. února do 15. března.
Plynule hned po pololetním volnu si tak prázdniny užijí žáci Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem či Olomouci. Naopak studenti a studentky z České Lípy, Liberce či Kolína si od školy odpočinou až na začátku března.
Jarní prázdniny jsou rozdělené podle okresů a obvodů. Jiné prázdniny tak mají například i děti v různých městských částech Prahy. Důležité je připomenout, že rozhoduje adresa školy a nikoli trvalé bydliště školáka či školačky.
|Termín:
|Okres či obvod:
|2. až 8. února 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. až 15. února 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov, Ostrava-město
|16. až 22. února 2026
|Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. února až 1. března 2026
|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. až 8. března 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. až 15. března 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Jen pro upřesnění, už jsme zmínili, že Praha se řídí jednotlivými městskými částmi. Pod kategorii Praha 1 až 5 spadají: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 zahrnuje městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Školáky a školačky pak kromě různých státních svátků čeká ještě volno na Velikonoční prázdniny, ty připadají na čtvrtek 2. dubna 2026. Vyučování v druhém pololetí pak bude ukončeno v úterý 30. června 2026.