Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna-Marie Vondráková
dnes 3. února 2026 v 7:09
Čas čtení 1:36

Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Někteří školáci a školačky už si zaslouženého volna užívají. Jiní si budou muset ještě chvíli počkat.

Jarní prázdniny jsou v Česku specifické tím, že mají pohyblivý termín, který je každým rokem jiný pro jednotlivé okresy. V různých částech republiky tak mají školou povinní volno v různé týdny. Letos jsou podle Ministerstva školství rozloženy v termínech od 2. února do 15. března.

2. února 2026 v 14:52 Čas čtení 0:53 Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry

Plynule hned po pololetním volnu si tak prázdniny užijí žáci Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem či Olomouci. Naopak studenti a studentky z České Lípy, Liberce či Kolína si od školy odpočinou až na začátku března.

Jarní prázdniny jsou rozdělené podle okresů a obvodů. Jiné prázdniny tak mají například i děti v různých městských částech Prahy. Důležité je připomenout, že rozhoduje adresa školy a nikoli trvalé bydliště školáka či školačky.

Termín: Okres či obvod:
2. až 8. února 2026 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
9. až 15. února 2026 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov, Ostrava-město
16. až 22. února 2026 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
23. února až 1. března 2026 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. až 8. března 2026 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. až 15. března 2026 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Jen pro upřesnění, už jsme zmínili, že Praha se řídí jednotlivými městskými částmi. Pod kategorii Praha 1 až 5 spadají: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 zahrnuje městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Školáky a školačky pak kromě různých státních svátků čeká ještě volno na Velikonoční prázdniny, ty připadají na čtvrtek 2. dubna 2026. Vyučování v druhém pololetí pak bude ukončeno v úterý 30. června 2026.

2. února 2026 v 11:58 Čas čtení 0:56 Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1. února 2026 v 14:45 Čas čtení 2:46 Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
včera v 10:19
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
před 3 hodinami
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
včera v 11:58
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
3
před 4 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
před 2 hodinami
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
včera v 18:12
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
včera v 13:39
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
včera v 10:56
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
včera v 09:06
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
včera v 07:59
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
před 2 dny
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
před 2 dny
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 3 dny
Česko Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začala v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádal ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Policie pátrá po pohřešovaném muži z Prahy 2. Rodina má strach o jeho život
před 2 dny
Policie pátrá po pohřešovaném muži z Prahy 2. Rodina má strach o jeho život
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
včera v 11:58
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
před 3 dny
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Ekonomika Všechno
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
1
14. 8. 2025 9:32
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
3
před 4 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Zahraničí Všechno
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
před 4 dny
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
před 3 dny
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
včera v 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
před 4 dny
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse