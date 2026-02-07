Hlavní témata
Valentina Mihely
dnes 7. února 2026 v 11:32
Čas čtení 1:18

PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?

PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
Zdroj: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

V pátek byly oficiálně zahájeny zimní olympijské hry v Miláně a Cortině. Přinášíme ti přehled všech disciplín, ve kterých budou tento víkend soutěžit Češi a Češky.

Sobotní den nabídne hned několik disciplín, ve kterých můžeš fandit našim olympionikům a olympioničkám. Do akce jde například lyžař Jan Zabystřan nebo český curlingový tým (Julie Zelingrová a Vít Chabičkovský).

V neděli se pak na snowboardu představí Ester Ledecká, soutěžit bude sáňkař Ondřej Hyman a v neposlední řadě se ženský hokejový tým utká s Finskem. Podívej se, co všechno víkend přinese.

Aktualizace: V sobotu se měla představit také rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ta však na sociálních sítích uvedla, že dnes nebude moci nastoupit. 

Sobota 7.2.2026

11:30 Alpské lyžování  muži - FINÁLE Jan Zabystřan
13:00 Běh na lyžích ženy, 10 km + 10 km - FINÁLE Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
14:35 Curling

8. kolo smíšených dvojic

Česko - Korea

 Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
17:00 Saně muži, 1. jízda Ondřej Hyman
18:32 Saně muži, 2. jízda Ondřej Hyman

18:45

 Skoky na lyžích střední můstek, ženy Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová

19:05

 Curling

9. kolo smíšených dvojic

Česko - Švýcarsko

 Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský

19:57

 Skoky na lyžích střední můstek, ženy - FINÁLE Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
zoh 2026
Zdroj: Mattia Ozbot/Getty Images

Neděle 8.2.2026

9:00 Snowboarding paralelní obří slalom kvalifikace, ženy Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
9:30 Snowboarding paralelní obří slalom kvalifikace, muži Kryštof Minárik
10:00 Snowboarding paralelní obří slalom eliminační kolo, ženy Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
10:05 Curling

10. kolo smíšených dvojic

Česko - Norsko

 Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
10:30 Snowboarding paralelní obří slalom eliminační kolo, muži Kryštof Minárik
11:30 Alpské lyžování ženy - FINÁLE Barbora Nováková, Alena Labaštová
12:30 Běh na lyžích  muži, 10 km + 10 km - FINÁLE Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:35 Curling 11. kolo smíšených dvojic
Česko - Itálie		 Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
16:00 Rychlobruslení muži, FINÁLE Metoděj Jílek
17:00 Saně muži, 3. jízda Ondřej Hyman
18:34 Saně muži, FINÁLE Ondřej Hyman
19:30 Snowboarding big air, ženy, kvalifikace, 1. jízda Laura Záveská
20:15 Snowboarding big air, ženy, kvalifikace, 2. jízda Laura Záveská
21:00 Snowboarding big air, ženy, kvalifikace, 3. jízda Laura Záveská
21:10 Hokej

ženy

Česko - Finsko

 Český tým žen
Související témata:
Sport Zimní olympijské hry 2026
Domů
Sdílet
Diskuse