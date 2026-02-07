V pátek byly oficiálně zahájeny zimní olympijské hry v Miláně a Cortině. Přinášíme ti přehled všech disciplín, ve kterých budou tento víkend soutěžit Češi a Češky.
Sobotní den nabídne hned několik disciplín, ve kterých můžeš fandit našim olympionikům a olympioničkám. Do akce jde například lyžař Jan Zabystřan nebo český curlingový tým (Julie Zelingrová a Vít Chabičkovský).
V neděli se pak na snowboardu představí Ester Ledecká, soutěžit bude sáňkař Ondřej Hyman a v neposlední řadě se ženský hokejový tým utká s Finskem. Podívej se, co všechno víkend přinese.
Aktualizace: V sobotu se měla představit také rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ta však na sociálních sítích uvedla, že dnes nebude moci nastoupit.
Sobota 7.2.2026
|11:30
|Alpské lyžování
|muži - FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:00
|Běh na lyžích
|ženy, 10 km + 10 km - FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|14:35
|Curling
|
8. kolo smíšených dvojic
Česko - Korea
|Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
|17:00
|Saně
|muži, 1. jízda
|Ondřej Hyman
|18:32
|Saně
|muži, 2. jízda
|Ondřej Hyman
|
18:45
|Skoky na lyžích
|střední můstek, ženy
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|
19:05
|Curling
|
9. kolo smíšených dvojic
Česko - Švýcarsko
|Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
|
19:57
|Skoky na lyžích
|střední můstek, ženy - FINÁLE
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Neděle 8.2.2026
|9:00
|Snowboarding
|paralelní obří slalom kvalifikace, ženy
|Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
|9:30
|Snowboarding
|paralelní obří slalom kvalifikace, muži
|Kryštof Minárik
|10:00
|Snowboarding
|paralelní obří slalom eliminační kolo, ženy
|Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
|10:05
|Curling
|
10. kolo smíšených dvojic
Česko - Norsko
|Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
|10:30
|Snowboarding
|paralelní obří slalom eliminační kolo, muži
|Kryštof Minárik
|11:30
|Alpské lyžování
|ženy - FINÁLE
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|12:30
|Běh na lyžích
|muži, 10 km + 10 km - FINÁLE
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:35
|Curling
|11. kolo smíšených dvojic
Česko - Itálie
|Julie Zelingrová, Vít Chabičkovský
|16:00
|Rychlobruslení
|muži, FINÁLE
|Metoděj Jílek
|17:00
|Saně
|muži, 3. jízda
|Ondřej Hyman
|18:34
|Saně
|muži, FINÁLE
|Ondřej Hyman
|19:30
|Snowboarding
|big air, ženy, kvalifikace, 1. jízda
|Laura Záveská
|20:15
|Snowboarding
|big air, ženy, kvalifikace, 2. jízda
|Laura Záveská
|21:00
|Snowboarding
|big air, ženy, kvalifikace, 3. jízda
|Laura Záveská
|21:10
|Hokej
|
ženy
Česko - Finsko
|Český tým žen
