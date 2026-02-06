Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna-Marie Vondráková
dnes 6. února 2026 v 14:05
Čas čtení 1:08

Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení

Diskutovat
2
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ministr zahraničních věcí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě) kvůli špatnému počasí nedorazil na schůzku s americkým ministrem zahraničí Marco Rubiem. Zda jej přijme v budoucnu, je teď v rukou současné vlády.

Washingtonské konference o kritických minerálech se Macinka nezúčastnil jako jediný z pozvaných evropských ministrů. Řada z nich se totiž nespoléhala na komerční lety, ale vyslala vládní speciály, které sněžení nezastavilo. Na událost tak místo něj podle serveru Seznam Zprávy dorazil alespoň český velvyslanec USA Miloslav Stašek.

6. února 2026 v 10:16 Čas čtení 0:42 PŘEDPOVĚĎ NA VÍKEND: Čeká nás růst teplot, na horách ale může i sněžit PŘEDPOVĚĎ NA VÍKEND: Čeká nás růst teplot, na horách ale může i sněžit

„Omluvil jsem pana ministra. Marco Rubio říkal, že si cení spolupráce, kterou mají s Českou republikou. Nyní budeme plánovat další iniciativy a aktivity,“ uvedl Stašek. Kdy se ale Macinka se svým americkým protějškem sejde, je nyní spíše v rukou vlády Andreje Babiše (ANO).

Ačkoliv jsou vztahy momentálního českého i amerického kabinetu dobré, je známo, že Spojené státy zajímají spíše tvrdá čísla než pouhé sympatie. A zbrojení i obrana jsou pro Donalda Trumpa klíčové.

Znepokojení Američané

„Pokud Česko nezvýší výdaje, Američané stopnou schůzky na exekutivní úrovni,“ řekl redakci Seznamu nejmenovaný diplomatický zdroj. Je tedy jasné, že pokud chce Petr Macinka s Rubiem opravdu mluvit, bude muset přesvědčit vládu o tom, aby změnila své postoje k financování obrany.

Bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra (ODS) potvrdil, že Spojené státy znepokojila změna návrhu českého rozpočtu na letošní rok. Celkové obranné výdaje by dle predikce z ledna měly tvořit asi 2,07 procenta HDP. Návrh předchozí vlády přitom počítal s obrannými výdaji v celkové výši 2,35 procenta HDP. „Vláda Andreje Babiše změnila trajektorii. Tohle Američany fakt znepokojilo,“ uvedl Vondra.

Zda se Petru Macinkovi podaří Andreje Babiše a jeho členy přesvědčit o tom, že je potřeba kvůli udržení dobrých vztahů s Amerikou náklady zvednout, je otázkou. Současný kabinet však už několik ústupků ohledně financování obrany přeci jen učinil. Není však ani jisté, zda samotný Macinka bude mít vůbec snahu rozpočet určený na obranu zvednout. Jak se totiž v nedávné době ukázalo, přehnanou úctou k autoritám netrpí.

petr macinka, marco rubio
Zdroj: wikimedia commons/U.S. Department of State/volně k použití/CNN Prima News/ propagační materiál
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
2 komentáře
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Motoristé sobě Petr Macinka Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
dnes v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
dnes v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
před 2 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
dnes v 15:31
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
před 2 dny
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
dnes v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
2
dnes v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
před 2 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
1
včera v 15:45
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
6
před 2 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
1. 2. 2026 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
1. 2. 2026 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
6
před 2 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
dnes v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
3
30. 1. 2026 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
před 3 hodinami
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
dnes v 15:16
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
dnes v 13:48
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
dnes v 13:01
3
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
dnes v 11:01
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
dnes v 08:01
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
včera v 16:00
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
včera v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
včera v 12:40
Česko Všechno
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
před 2 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno modelky, české Miss a Miss World 2023 se objevilo v odtajněných dokumentech spojených s kauzou zesnulého miliardáře.
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
před 3 dny
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
1
včera v 15:45
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců
před 3 dny
Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
před 2 dny
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
před 3 dny
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
Politika Všechno
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
2
dnes v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
před 3 hodinami
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
1
včera v 15:45
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
před 2 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
2
dnes v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
před 2 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
před 3 dny
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse