Ministr zahraničních věcí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě) kvůli špatnému počasí nedorazil na schůzku s americkým ministrem zahraničí Marco Rubiem. Zda jej přijme v budoucnu, je teď v rukou současné vlády.
Washingtonské konference o kritických minerálech se Macinka nezúčastnil jako jediný z pozvaných evropských ministrů. Řada z nich se totiž nespoléhala na komerční lety, ale vyslala vládní speciály, které sněžení nezastavilo. Na událost tak místo něj podle serveru Seznam Zprávy dorazil alespoň český velvyslanec USA Miloslav Stašek.
„Omluvil jsem pana ministra. Marco Rubio říkal, že si cení spolupráce, kterou mají s Českou republikou. Nyní budeme plánovat další iniciativy a aktivity,“ uvedl Stašek. Kdy se ale Macinka se svým americkým protějškem sejde, je nyní spíše v rukou vlády Andreje Babiše (ANO).
Ačkoliv jsou vztahy momentálního českého i amerického kabinetu dobré, je známo, že Spojené státy zajímají spíše tvrdá čísla než pouhé sympatie. A zbrojení i obrana jsou pro Donalda Trumpa klíčové.
Znepokojení Američané
„Pokud Česko nezvýší výdaje, Američané stopnou schůzky na exekutivní úrovni,“ řekl redakci Seznamu nejmenovaný diplomatický zdroj. Je tedy jasné, že pokud chce Petr Macinka s Rubiem opravdu mluvit, bude muset přesvědčit vládu o tom, aby změnila své postoje k financování obrany.
Bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra (ODS) potvrdil, že Spojené státy znepokojila změna návrhu českého rozpočtu na letošní rok. Celkové obranné výdaje by dle predikce z ledna měly tvořit asi 2,07 procenta HDP. Návrh předchozí vlády přitom počítal s obrannými výdaji v celkové výši 2,35 procenta HDP. „Vláda Andreje Babiše změnila trajektorii. Tohle Američany fakt znepokojilo,“ uvedl Vondra.
Zda se Petru Macinkovi podaří Andreje Babiše a jeho členy přesvědčit o tom, že je potřeba kvůli udržení dobrých vztahů s Amerikou náklady zvednout, je otázkou. Současný kabinet však už několik ústupků ohledně financování obrany přeci jen učinil. Není však ani jisté, zda samotný Macinka bude mít vůbec snahu rozpočet určený na obranu zvednout. Jak se totiž v nedávné době ukázalo, přehnanou úctou k autoritám netrpí.