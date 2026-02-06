Asteroid s označením 2023 DW je jako jediný na světě na seznamu rizikových těles se stupněm nebezpečí jedna.
NASA a evropské vesmírné agentury sledují nový objekt, který odborníci zařadili na seznam potenciálně rizikových těles. Asteroid 2023 DW přitahuje pozornost astronomů, protože jejich aktuální výpočty nevylučují možnou srážku se Zemí v roce 2046, informuje The Guardian.
Ačkoliv astronomové předpovídají nízkou pravděpodobnost střetu, objekt byl zaznamenán už v únoru 2023. Podle současných modelů by se těleso o průměru přibližně 50 metrů mohlo přiblížit k Zemi přesně 14. února 2046. Právě jeho velikost a dráha mu zajistily místo na seznamu rizikových objektů. V současnosti jde o jediný známý asteroid, kterému odborníci přidělili stupeň 1 na Turínské stupnici, zatímco ostatní sledovaná tělesa vykazují nulové riziko.
Riziko je nízké, ale vědci zůstávají ve střehu
Údaje NASA udávají pravděpodobnost srážky jedna ku 560, jiné výpočty hovoří o poměru jedna ku 607. Odborníci považují toto riziko za nízké a předpokládají, že v budoucnu po upřesnění dat zcela zanikne. Přesto mají těleso pod neustálým dohledem.
Pokud by přece jen došlo k nejhoršímu, asteroid by způsobil vážné regionální škody. Vědci předpokládají, že by těleso explodovalo ještě v atmosféře. Takový výbuch by vyvolal silnou tlakovou vlnu schopnou ničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů.
V případě, že by asteroid přežil průlet atmosférou a dopadl na povrch, vytvořil by kráter s průměrem přibližně jeden kilometr. Vyvržený materiál a zemětřesení by následně výrazně poškodily oblast v okruhu 10 až 20 kilometrů od místa dopadu.