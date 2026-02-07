Martina Sáblíková dnes vynechá závod rychlobruslařek na 3 000 metrů. „Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě,“ napsala na Facebook. Závodit bude moct na své poslední olympiádě ještě dvakrát.
Již včera přidala Martina Sáblíková na sítě fotografii, kde leží v posteli v zimní čepici. „Ať se zítra stane cokoli, budu tam. Na svých posledních olympijských hrách se postavím na start,“ napsala. Dnes se ale její stav zhoršil. „Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dnes na start nešla,“ uvedla rychlobruslařka v nahrávce pro média.
„Nejde slovy vyjádřit, jak moc bolestivé pro mě je oznámit, že na start na 3 km dnes opravdu nenastoupím. Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání... Omlouvám se všem,“ napsala na svůj facebookový a instagramový profil.
Pokud jí to zdravotní stav dovolí, zúčastní se sedminásobná olympijská medailistka ještě v závodech na 1500 a 5 000 metrů. Právě závod na pět kilometrů patří k jejím nejsilnějším disciplínám. Fandit jí můžeme ve čtvrtek 12. února.
Sáblíková se s přehledem řadí k nejúspěšnějším sportovcům a sportovkyním naší země a k nejúspěšnějším rychlobruslařkám historie. Má přes 35 medailí z mistrovství světa, z olympijských her 3krát zlato, 2krát stříbro a 2krát bronz. 13krát se stala celkovou vítězkou světového poháru na dlouhé tratě. Kromě rychlobruslení je také několikrát mistryní České republiky v silniční cyklistice.