Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže

Od 6. do 22. února 2026 proběhne v Miláně a Cortině d'Ampezzo boj o olympijské medaile. Cestu k vytouženým plackám by ale sportovcům a sportovkyním mohl zhatit vysoce nakažlivý norovirus, který způsobuje velice nepříjemné obtíže.
Nejvíce geograficky rozptýlené hry v historii oficiálně začínají v pátek slavnostním ceremoniálem na stadionu San Siro v Miláně. Ještě před oficiálním zahájením už ale některé sporty odstartovaly. Ne však moc úspěšně.
Už první den totiž narušilo odložené utkání žen mezi obhájkyněmi titulu z Kanady a Finskem, kvůli tomu, že finské hráčky onemocněly norovirem. „Rozhodnutí bylo přijato po konzultacích s lékařskými odborníky poté, co byly v týmu Finska zjištěny případy noroviru,“ uvedl dle AFP organizační výbor Milano Cortina 2026.
Nemoc se šíří velmi snadno a rychle různými způsoby. Nakazit se lze při přímém kontaktu s někým, kdo je nakažený norovirem, například při péči o něj, při sdílení jídla nebo jídelního nádobí s ním, nebo při konzumaci jídla, s nímž manipuloval, konzumací jídla nebo pitím tekutin kontaminovaných norovirem, dotýkání se kontaminovaných předmětů nebo povrchů a následným vložením neumytých prstů do úst.
Norovirus je nejen velice nakažlivý, ale má především velice nepříjemné projevy. Infekce, kterou možná znáš pod pojmem „střevní chřipka“, se totiž vyznačuje nekrvavým průjmem, zvracením a bolestmi břicha. Případně se u nakažených může vyskytnout i mírná horečka, zimnice, bolest svalů, hlavy a krku a celková únava.
Příznaky se obvykle objevují 24 hodin po expozici a uzdravení nastává obvykle během jednoho až tří dnů. Vzhledem k tomu, že virus se poměrně jednoduše šíří, byl zápas mezi Kanadou a Finskem odložen na 12. února, ostatní ženské zápasy se však odehrály podle plánu.