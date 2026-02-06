Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 6. února 2026 v 19:30
Čas čtení 1:19

ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her

ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
Zdroj: FOTO TASR/AP

Stadion San Siro se v pátek večer promění v dějiště zahajovacího ceremoniálu XXV. zimních olympijských her.

Jak je u zahajovacího ceremoniálu zvykem, přesné podrobnosti jsou zatím utajeny, podle zkušeností z předchozích olympiád ale lze bezpochyby prohlásit, že půjde o velkolepou událost. Podílet by se na ní mělo přibližně 1 200 dobrovolníků z 27 různých zemí.

Známo už je však to, že v pátek v Itálii vystoupí řada oblíbených umělců. Během zahájení zazpívá pětinásobná držitelka ceny Grammy Mariah Carey, držitelka Zlatého glóbu Laura Pausini nebo slavný italský tenorista Andrea Bocelli. Živý přenos můžeš sledovat níže.

Umělci a umělkyně i herci a herečky

Kromě hudebníků a hudebnic se ale můžeš těšit i na herecké hvězdy, představí se například herec a producent Pierfrancesco Favino, hvězda seriálu The White Lotus nominovaná na cenu Emmy Sabrina Impacciatore nebo italský rapper Ghali.

Show má na starosti Balich Wonder Studio, režisérkou ceremoniálu je Maria Laura Iascone a podle organizátorů „bude jejím cílem přidat této globální oslavě nový, inkluzivní rozměr“. Jen k nahrávání hudby pro zahajovací ceremoniál bylo zapojeno přibližně 500 hudebníků, bude použito přes 1 400 různých kostýmů a tisíce rekvizit.

Zimní olympijské hry 2026
Zimní olympijské hry 2026 Zdroj: Alex Pantling/Getty Images
6. února 2026 v 17:10 Čas čtení 1:30 Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. února 2026 v 15:31 Čas čtení 0:54 Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
6. února 2026 v 14:05 Čas čtení 1:08 Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení

Armonia

Nést by se měl v duchu hesla armonia čili harmonie. Ztělesňovat by měl rozmanitost míst rozložených na 250 mílích po Itálii, která jsou propojena a směřují ke společnému cíli. Maskoty letošních her jsou dvě lasice, Tina reprezentuje olympiádu a Milo paralympiádu.

Tento zahajovací ceremoniál bude navíc jedinečný ještě v jednom ohledu. Odehrávat se totiž bude hned ve dvou různých městech. Na jeho závěru pak dojde k zapálení hned dvou olympijských ohňů. Jeden bude umístěn v Miláně, u Arco della Pace, a druhý v Cortině d'Ampezzo, na Piazza Dibona.

Zároveň budou probíhat i přehlídky sportovců hned na třech místech: v Predazzu, Livignu a Cortině d'Ampezzo. Jako oficiální nosiči olympijské pochodně pro Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 byli vybráni hvězdy seriálu Heated Rivalry Hudson Williams a Connor Storrie.

  • Zahajovací ceremoniál začne v pátek 6. února v osm hodin večer. Z Česka ho můžeš sledovat na Eurosportu, ČT Sport i HBO Max. Níže najdeš recap nejlepších momentů z předchozích ceremoniálů.

