Anna Sochorová
dnes 4. února 2026 v 7:12
Čas čtení 0:47

Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš

Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Zdroj: Unsplash/ Francois Le Nguyen/ volně k užití

Dosud platilo, že zásilky s hodnotou do 150 eur (téměř 3 700 korun) byly osvobozeny od cla. To se ale s příchodem letošního léta změní.

Rada EU schválila nařízení, podle kterého bude na každou malou zásilku uvaleno paušální clo ve výši 3 eur (přibližně 73 korun). Tento krok navazuje na dřívější zavedení povinného DPH u všech zásilek, které však očekávaný útlum nákupů nepřineslo. Nové clo má být dalším nástrojem, jak regulovat trh zaplavený „ultra fast fashion“ a produkty, které často nesplňují evropské bezpečnostní normy.

Klíčovým detailem nové regulace je způsob výpočtu cla. Nerozhoduje totiž celková hodnota objednávky, ale počet fyzických balíčků, které ti dorazí.

Proč k tomu EU přistupuje?

Důvodů je hned několik a nejsou jen ekonomické. Jde například o ochranu zdraví. Mnoho produktů z asijských e-shopů obsahuje nadlimitní množství toxických látek. Dalším zásadním důvodem je fakt, že doprava milionů drobných balíčků přes půl světa představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí. Poslední je spojený s férovou soutěží. Evropskí obchodníci musí dodržovat přísné standardy, kterým levná asijská konkurence často uniká.

Tím to nekončí

Aby toho nebylo málo, do konce letošního roku se může nakupování prodražit ještě jednou. Aktuálně se diskutuje o zavedení handling poplatku (poplatek za zpracování zásilky). Ten by se měl pohybovat kolem 2 eur (cca 50 korun) a mohl by vstoupit v platnost v průběhu podzimu nebo koncem letošního roku.

Související témata:
Ekonomika
