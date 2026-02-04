Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 4. února 2026 v 18:28
Čas čtení 1:13

Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč

Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Zdroj: TASR/AP

Jméno modelky, české Miss a Miss World 2023 se objevilo v odtajněných dokumentech spojených s kauzou zesnulého miliardáře.

V nově zveřejněných spisech z roku 2019, které mapují rozsáhlou síť kontaktů a aktivit sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina, se objevilo několik českých jmen. Vedle hvězd jako Karolína Kurková, Petra Němcová či Veronika Vařeková je zmíněna i Krystyna Pyszková. Modelka se rozhodla celou situaci transparentně vysvětlit na svém Instagramu, aby zastavila šířící se spekulace.

Podezřelá nabídka z Paříže

Příběh sahá několik let zpět, kdy Pyszková působila jako začínající modelka na španělském fashion weeku. Právě tam ji oslovili lidé s lákavou nabídkou: kariérní posun v New Yorku.

„Byla jsem oslovena s informací, že bych mohla být skvělou kandidátkou na módní přehlídku v New Yorku. Byla jsem propojena s dalšími kontakty a řešila se možnost mé účasti na castingu v Paříži, včetně konkrétního termínu a času odletu,“ popsala modelka na sociální síti počátek komunikace.

Důkaz o zrušeném letu

Ačkoliv se zdálo, že jde o standardní pracovní příležitost, Pyszkové se na přístupu protistrany něco nezdálo. Celý proces jí připadal netransparentní, a tak se rozhodla jednat na vlastní pěst a kontakty si prověřit. Její pochybnosti se potvrdily a cestu okamžitě stornovala.

Jako důkaz své verze poskytla pro Deník.cz i oficiální dokumenty ze spisů Ministerstva spravedlnosti USA. Jde o komunikaci mezi Epsteinovou asistentkou Lesley Groffovou a cestovní agenturou American Express Travel.

Výzva pro modelingový svět

Pyszková, která se v módním průmyslu pohybuje od svých 13 let, využila této příležitosti k varování ostatních dívek. Upozorňuje, že pozlátko módního světa může mít velmi temné zákulisí.

„Považuji za důležité vysvětlit celou situaci a i nyní apelovat na všechny, kteří se v módním byznysu pohybují. O to větší důraz jsem vždy kladla na ověřování informací a práci výhradně s lidmi, kterým důvěřuji,“ uvedla s tím, že vzájemná podpora a varování mezi kolegyněmi jsou v tomto oboru klíčové.

„To, co se dělo a bohužel i nadále děje, jednoznačně odsuzuji a myslím na všechny oběti,“ uzavřela.

