Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila

Česká televize upravuje pravidla o doplňování -ová k příjmení.
Zimní olympiáda bude probíhat v italském Miláně a Cortině d'Ampezzo od 6. do 22. února. V rámci toho nastávají debaty o přechylování cizích ženských jmen, kdy například Česká televize a mnoho dalších médií tradičně přidává koncovku -ová vždy. Doba jde však kupředu a začalo se řešit, jak to bude nyní.
Češi nechtějí přechylování
Česká televize se nyní odvolává na anketu webu Seznam zprávy, podle níž se po olympijských hrách v Paříži více než 60 procent hlasujících vyslovilo pro přechylování. Ve skutečnosti však byla anketní otázka formulována opačně a většina respondentů se vyjádřila proti přechylování.
Přičemž ČT zatím vždy přechylovala jména cizinek a u Češek respektovala jejich preference. Tento nejednotný přístup však části diváků vadil a vedl i k paradoxním situacím, například při závodech v cyklistice, kde proti sobě soupeřily reprezentantka Belgie Kopecká a Češka Kopecky.
Česká televize se proto rozhodla přejít k jednotnému přechylování všech jmen včetně českých. Podle šéfa sportovní redakce Michala Dusíka zůstane redakce i nadále u respektování přání sportovkyň, takže například u atletek Manuel a Mäki ke změnám nedojde. ČT zároveň upozorňuje, že žádné z navržených řešení není ideální a vždy může část publika vnímat jako problematické.