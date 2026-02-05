Hlavní témata
Ella Petrová
dnes 5. února 2026 v 10:15
Čas čtení 0:46

Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila

Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila
Zdroj: ČTK/Vondrouš Roman

Česká televize upravuje pravidla o doplňování -ová k příjmení.

Zimní olympiáda bude probíhat v italském Miláně a Cortině d'Ampezzo od 6. do 22. února. V rámci toho nastávají debaty o přechylování cizích ženských jmen, kdy například Česká televize a mnoho dalších médií tradičně přidává koncovku -ová vždy. Doba jde však kupředu a začalo se řešit, jak to bude nyní.

Češi nechtějí přechylování

Česká televize se nyní odvolává na anketu webu Seznam zprávy, podle níž se po olympijských hrách v Paříži více než 60 procent hlasujících vyslovilo pro přechylování. Ve skutečnosti však byla anketní otázka formulována opačně a většina respondentů se vyjádřila proti přechylování.

Přičemž ČT zatím vždy přechylovala jména cizinek a u Češek respektovala jejich preference. Tento nejednotný přístup však části diváků vadil a vedl i k paradoxním situacím, například při závodech v cyklistice, kde proti sobě soupeřily reprezentantka Belgie Kopecká a Češka Kopecky.

Česká televize se proto rozhodla přejít k jednotnému přechylování všech jmen včetně českých. Podle šéfa sportovní redakce Michala Dusíka zůstane redakce i nadále u respektování přání sportovkyň, takže například u atletek Manuel a Mäki ke změnám nedojde. ČT zároveň upozorňuje, že žádné z navržených řešení není ideální a vždy může část publika vnímat jako problematické.

Anketa:
Jsi pro, aby se ženská jména přechylovala?
Ano.
Ne.
Je mi to jedno.
Ano.
16 %
Ne.
76 %
Je mi to jedno.
8 %
Související témata:
Sport Česká televize Zimní olympijské hry 2026
Domů
Sdílet
Diskuse