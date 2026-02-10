Vypovídat bude jen v případě, pokud jí prezident USA vyhoví.
Bývalá přítelkyně zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, Ghislaine Maxwell, je ochotná říct americké veřejnosti „nefiltrovanou pravdu o tom, co se stalo“, pokud jí prezident Donald Trump udělí milost. Oznámil to v pondělí její právník David Oscar Marcus, píše agentura AP, deník The Guardian a televize NBC News.
„Pokud chce americká veřejnost skutečně slyšet nefiltrovanou pravdu o tom, co se stalo, existuje jednoduchá cesta. Paní Maxwell je připravena mluvit naplno a upřímně, pokud jí prezident Trump udělí milost,“ napsal Marcus na sociální síti X.
Maxwell v pondělí odmítla vypovídat před Výborem pro dohled americké Sněmovny reprezentantů, což jeho šéf James Comer označil za „velké zklamání“. „Měli jsme mnoho otázek o zločinech, které spáchala ona a Epstein, stejně jako otázky o možných spolupachatelích,“ přiblížil.
Může prý potvrdit, že Trump je nevinný
Podle právníka dokáže jedině jeho klientka veřejnosti poskytnout ucelený obraz o tom, co se stalo. „Některým se možná nebude líbit, co uslyší, ale pravda je důležitá. Například prezident Trump i (bývalý) prezident (Bill) Clinton jsou nevinní z jakéhokoli protiprávního jednání. Jedině paní Maxwell může vysvětlit proč a veřejnost má na toto vysvětlení právo,“ doplnil.
Trump dosud veřejně nevyloučil možnost udělit Maxwell milost. „Nerozmýšlel jsem nad tím celé měsíce. Možná jsem nad tím nepřemýšlel vůbec. Nemluvím o tom. Nevylučuji to,“ prohlásil v listopadu.
Bývalá přítelkyně Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykává ve vězení 20letý trest za napomáhání při zajišťování nezletilých dívek bohatým klientům, kteří je následně zneužívali.
Epstein zemřel v roce 2019 v newyorské věznici ještě před svým soudním procesem. Úřady označily jeho smrt za sebevraždu, ale podle agentury AFP se zejména mezi Trumpovou voličskou základnou k tématu objevilo mnoho konspiračních teorií.
Mnoho podporovatelů současného amerického prezidenta se k Epsteinovu případu dlouhodobě vrací a smrt finančníka dávají za vinu politickým elitám reprezentujícím stínový stát (deep state) ve strukturách Demokratické strany a v Hollywoodu. Sám Trump byl přitom někdejší blízký přítel Epsteina.