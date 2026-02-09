Závěr minulého týdne přinesl Česku první úspěchy letošní olympiády. Snowboardistka Maděrová získala v neděli v paralelním obřím slalomu zlato, rychlobruslař Jílek na trati 5000 metrů stříbro. I tento týden přinese další šance na medaile.
Podívej se, kdy můžeš v tomto týdnu fandit českým sportovcům a sportovkyním v Itálii.
Pondělí 9. února
Zatímco neděle patřila snowboardingu, v pondělí se můžeš v rámci Zimních olympijských her 2026 těšit na alpské lyžování. Sjezd si zajede Jan Zabystřan, slalom Marek Müller. Večer pak nastoupí české hokejistky proti týmu Kanady.
|10:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic: Česko – Estonsko
|Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
|10:30
|Alpské lyžování
|Kombinace mužů – sjezd
|Jan Zabystřan
|14:00
|Alpské lyžování
|Kombinace mužů – slalom
|Marek Müller
|17:30
|Rychlobruslení
|Ženy – 1000 m
|Nikola Zdráhalová
|18:05
|Curling
|
Semifinále smíšených dvojic
|19:00
|Skoky na lyžích
|Muži – malý můstek jednotlivci
|Roman Koudelka
|19:15
|Krasobruslení
|Krátký program – taneční páry
|Natálie a Filip Taschlerovi, Kateřina a Daniel Mrázkovi
|21:10
|Lední hokej
|Ženy – skupina: Kanada – Česko
Úterý 10. února
Druhý den týdne bude od rána patřit běžcům a běžkyním na lyžích, z Česka nás ve sprintu reprezentuje opravdu početná skupina. Po oběde se můžeš těšit na biatlonisty.
|9:15
|Běh na lyžích
|Kvalifikace sprint klasicky – ženy, muži
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Sandra Schützová, Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|11:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů – boule, 1. kolo
|Matyáš Kroupa
|11:45
|Běh na lyžích
|Finále sprint klasicky – ženy, muži
|?
|13:30
|Biatlon
|Individuální závod mužů na 20 km
|Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
Středa 11. února
Ve středu odpoledne si závod na 15 kilometrů zajedou české biatlonistky, večer se můžeš podívat na curling proti USA.
|10:00
|Severská kombinace
|Muži – malý můstek, skoky
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:30
|Alpské lyžování
|Super–G mužů
|Jan Zabystřan
|13:45
|Severská kombinace
|Muži – 10 km běh
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Biatlon
|Ženy – 15 km jednotlivci
|Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
|19:05
|Curling
|Muži – 1. kolo: Česko – USA
|Lukáš Klíma
Marek Černovský
Martin Jurík
Lukáš Klípa
Radek Boháč
Čtvrtek 12. února
Ve čtvrtek odpoledne se doufejme představí rychlobruslařka Martina Sáblíková, která měla nastoupit již v sobotu 8. února v závodě na tři tisíce metrů, ale ze zdravotních důvodů bohužel nakonec nemohla.
Na led se poprvé postaví i český tým hokejistů, kde bohužel kvůli zranění bude chybět útočník Pavel Zacha, ale nahradí ho Filip Chlapík. V prvním zápasu se utkají s favorizovanou Kanadou.
|10:00
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů – boule, 2. kolo
|Matyáš Kroupa
|10:00
|Snowboarding
|
Kvalifikace mužů – snowboardcross
|Radek Houser, Kryštof Choura
|11:30
|Alpské lyžování
|Super–G žen
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|12:00
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů – boule
|? Matyáš Kroupa
|13:00
|Běh na lyžích
|
Intervalový závod žen na 10 km: volně
|
Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská
|13:30
|Snowboarding
|Finále mužů – snowboardcross
|14:05
|Curling
|Muži – 2. kolo
|16:30
|Rychlobruslení
|Ženy – 5000 m
|Martina Sáblíková
|16:40
|Lední hokej
|Muži – skupina: Česko – Kanada
Pátek 13. února
Snad přinese pátek 13. štěstí. Dopoledne se Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová představí ve snowboardcrossu, opoledne si čeští hokejisté zahrají proti Francii. Ke svému prvnímu olympijskému závodu v životě nastoupí devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek.
|09:05
|Curling
|
Muži – 3. kolo Švýcarsko – Česko
|10:00
|Snowboarding
|Kvalifikace žen – snowboardcross
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|12:00
|Běh na lyžích
|Intervalový závod mužů na 10 km volně
|
Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding
|Finále žen – snowboardcross
|? Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon
|Muži – 10km sprint
|
Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
|16:00
|Skeleton
|
Ženy – jízdy 1 a 2
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení
|Muži – 10 000 m
|Metoděj Jílek
|16:40
|Lední hokej
|Muži – skupina: Francie – Česko
|19:00
|Krasobruslení
|Volné jízdy mužů
|19:05
|Curling
|Muži – 4. kolo
|19:30
|Skeleton
|Muži – jízdy 3 a 4
|19:30
|Snowboarding
|Finále mužů – halfpipe
|21:10
|Lední hokej
|Ženy – čtvrtfinále
Sobota 14. února
První víkendový den odstartují Jan Zabystřan a Marek Müller obřím slalomem v alpském lyžování. Pokračovat pak bude Anna Fernstädtová ve skeletonu nebo biatlonistky ve sprintu na 7,5 kilometrů.
|10:00
|
Alpské lyžování
|Obří slalom mužů – 1. kolo
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|12:00
|Běh na lyžích
|Štafeta žen 4 x 7,5km
|12:00
|Skeleton
|Ženy – jízdy 3 a 4
|Anna Fernstädtová
|13:30
|Alpské lyžování
|
Obří slalom mužů – 2. kolo
|? Jan Zabystřan, Marek Müller
|14:00
|Biatlon
|Ženy – sprint na 7,5km
|
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
|14:05
|Curling
|Muži – 5. kolo: Česko – Velká Británie
|16:00
|Rychlobruslení
|Ženy – týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00
|Rychlobruslení
|
Muži – 500m
|16:40
|Lední hokej
|Ženy – čtvrtfinále
|18:45
|Skoky na lyžích
|Muži – velký můstek jednotlivci
|Roman Koudelka
|21:10
|Lední hokej
|Ženy – čtvrtfinále
Neděle 15. února
V neděli tě opět čeká hokejová podívaná v podání českého mužského týmu proti Švýcarsku. Kromě toho se můžeš těšit i na alpské lyžování, skoky na lyžích nebo biatlon.
|09:05
|
Curling
|Muži – 6. kolo
|10:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen – 1. kolo
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri
|10:30
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů – dvojité boule
|11:00
|Snowboarding
|Kvalifikace smíšených týmů – snowboardcross
|11:15
|Biatlon
|Muži – stíhací závod na 12,5 km
|
Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
|12:00
|Běh na lyžích
|Štafeta mužů 4 x 7,5km
|12:10
|Lední hokej
|Muži – skupina: Švýcarsko – Česko
|13:30
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen – 2. kolo
|? Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri
|13:30
|Snowboarding
|Finále smíšených týmů – snowboardcross
|14:45
|
Biatlon
|Ženy – stíhací závod na 10km
|Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
|16:00
|
Rychlobruslení
|Muži – týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00
|
Rychlobruslení
|Ženy – 500 m
|? Nikola Zdráhalová
|18:00
|Skeleton
|Smíšené týmy
|18:45
|Skoky na lyžích
|Ženy – velký můstek jednotlivci
|Veronika Jenčová, Anežka Indráčková, Klára Ulrichová
|19:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů – big air
|19:45
|Krasobruslení
|Krátký program dvojic
Tak co, připíše si Česko v týdnu další olympijské medaile? Držme sportovcům a sportovkyním palce a doufejme, že ano.