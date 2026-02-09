Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 9. února 2026 v 8:06
Čas čtení 3:45

PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?

PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
Zdroj: TASR/AP

Závěr minulého týdne přinesl Česku první úspěchy letošní olympiády. Snowboardistka Maděrová získala v neděli v paralelním obřím slalomu zlato, rychlobruslař Jílek na trati 5000 metrů stříbro. I tento týden přinese další šance na medaile.

Podívej se, kdy můžeš v tomto týdnu fandit českým sportovcům a sportovkyním v Itálii.

Pondělí 9. února

Zatímco neděle patřila snowboardingu, v pondělí se můžeš v rámci Zimních olympijských her 2026 těšit na alpské lyžování. Sjezd si zajede Jan Zabystřan, slalom Marek Müller. Večer pak nastoupí české hokejistky proti týmu Kanady.

10:05 Curling Kolo smíšených dvojic: Česko – Estonsko Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
10:30 Alpské lyžování  Kombinace mužů – sjezd  Jan Zabystřan
 14:00 Alpské lyžování Kombinace mužů – slalom  Marek Müller
17:30 Rychlobruslení Ženy – 1000 m  Nikola Zdráhalová
18:05 Curling

Semifinále smíšených dvojic

  
19:00 Skoky na lyžích Muži – malý můstek jednotlivci Roman Koudelka
19:15 Krasobruslení Krátký program – taneční páry Natálie a Filip Taschlerovi, Kateřina a Daniel Mrázkovi
21:10 Lední hokej Ženy – skupina: Kanada – Česko  

Úterý 10. února

Druhý den týdne bude od rána patřit běžcům a běžkyním na lyžích, z Česka nás ve sprintu reprezentuje opravdu početná skupina. Po oběde se můžeš těšit na biatlonisty.

9:15 Běh na lyžích Kvalifikace sprint klasicky – ženy, muži Barbora Antošová, Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Sandra Schützová, Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž
11:15 Akrobatické lyžování Kvalifikace mužů – boule, 1. kolo Matyáš Kroupa
11:45 Běh na lyžích Finále sprint klasicky – ženy, muži ?
13:30 Biatlon Individuální závod mužů na 20 km Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
Zuzana Maděrová získala zlato. Ester Ledecká bohužel ve snowboardingu navzdory očekáváním neuspěla. Zimní olympijské hry 2026 Český tým na zahajovacím ceremoniálu ZOH 2026.
Zobrazit galerii
(4)

Středa 11. února

Ve středu odpoledne si závod na 15 kilometrů zajedou české biatlonistky, večer se můžeš podívat na curling proti USA.

10:00 Severská kombinace Muži – malý můstek, skoky Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
11:30 Alpské lyžování Super–G mužů Jan Zabystřan
13:45 Severská kombinace Muži – 10 km běh Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15 Biatlon Ženy – 15 km jednotlivci Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
19:05 Curling Muži – 1. kolo: Česko – USA Lukáš Klíma
Marek Černovský
Martin Jurík
Lukáš Klípa
Radek Boháč

Čtvrtek 12. února

Ve čtvrtek odpoledne se doufejme představí rychlobruslařka Martina Sáblíková, která měla nastoupit již v sobotu 8. února v závodě na tři tisíce metrů, ale ze zdravotních důvodů bohužel nakonec nemohla.

Na led se poprvé postaví i český tým hokejistů, kde bohužel kvůli zranění bude chybět útočník Pavel Zacha, ale nahradí ho Filip Chlapík. V prvním zápasu se utkají s favorizovanou Kanadou.

10:00 Akrobatické lyžování Kvalifikace mužů – boule, 2. kolo Matyáš Kroupa
10:00 Snowboarding

Kvalifikace mužů – snowboardcross

 Radek Houser, Kryštof Choura
11:30 Alpské lyžování Super–G žen Barbora Nováková, Alena Labaštová
12:00 Akrobatické lyžování Finále mužů – boule ? Matyáš Kroupa 
13:00 Běh na lyžích

Intervalový závod žen na 10 km: volně

Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská
13:30 Snowboarding Finále mužů – snowboardcross  
14:05 Curling Muži – 2. kolo  
16:30 Rychlobruslení Ženy – 5000 m  Martina Sáblíková
16:40 Lední hokej Muži – skupina: Česko – Kanada  

Pátek 13. února

Snad přinese pátek 13. štěstí. Dopoledne se Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová představí ve snowboardcrossu, opoledne si čeští hokejisté zahrají proti Francii.  Ke svému prvnímu olympijskému závodu v životě nastoupí devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek.

09:05 Curling

Muži – 3. kolo Švýcarsko – Česko

  
10:00 Snowboarding Kvalifikace žen – snowboardcross Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
12:00 Běh na lyžích Intervalový závod mužů na 10 km volně

Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30 Snowboarding Finále žen – snowboardcross ? Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00 Biatlon Muži – 10km sprint

Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
16:00 Skeleton

Ženy – jízdy 1 a 2

 Anna Fernstädtová
16:00 Rychlobruslení Muži – 10 000 m Metoděj Jílek
16:40 Lední hokej Muži – skupina: Francie – Česko  
19:00 Krasobruslení Volné jízdy mužů  
19:05 Curling Muži – 4. kolo  
19:30 Skeleton Muži – jízdy 3 a 4  
19:30 Snowboarding Finále mužů – halfpipe  
21:10 Lední hokej Ženy – čtvrtfinále  

Sobota 14. února

První víkendový den odstartují Jan Zabystřan a Marek Müller obřím slalomem v alpském lyžování. Pokračovat pak bude Anna Fernstädtová ve skeletonu nebo biatlonistky ve sprintu na 7,5 kilometrů.

10:00

Alpské lyžování

 Obří slalom mužů – 1. kolo Jan Zabystřan, Marek Müller
12:00 Běh na lyžích Štafeta žen 4 x 7,5km  
12:00 Skeleton Ženy – jízdy 3 a 4 Anna Fernstädtová
13:30 Alpské lyžování

Obří slalom mužů – 2. kolo

 ? Jan Zabystřan, Marek Müller
14:00 Biatlon Ženy – sprint na 7,5km

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
14:05 Curling Muži – 5. kolo: Česko – Velká Británie  
16:00 Rychlobruslení Ženy – týmová stíhačka, kvalifikace  
16:00 Rychlobruslení 

Muži – 500m

  
16:40  Lední hokej  Ženy – čtvrtfinále  
18:45  Skoky na lyžích Muži – velký můstek jednotlivci Roman Koudelka
21:10  Lední hokej Ženy – čtvrtfinále  

Neděle 15. února

V neděli tě opět čeká hokejová podívaná v podání českého mužského týmu proti Švýcarsku. Kromě toho se můžeš těšit i na alpské lyžování, skoky na lyžích nebo biatlon.

09:05

Curling

 Muži – 6. kolo  
10:00 Alpské lyžování Obří slalom žen – 1. kolo  Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri
10:30 Akrobatické lyžování Finále mužů – dvojité boule  
11:00 Snowboarding Kvalifikace smíšených týmů – snowboardcross  
11:15 Biatlon Muži – stíhací závod na 12,5 km

Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
12:00 Běh na lyžích Štafeta mužů 4 x 7,5km  
 12:10 Lední hokej Muži – skupina: Švýcarsko – Česko   
 13:30 Alpské lyžování Obří slalom žen – 2. kolo ? Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri
 13:30 Snowboarding Finále smíšených týmů – snowboardcross  
14:45 

Biatlon

 Ženy – stíhací závod na 10km Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
16:00 

Rychlobruslení

 Muži – týmová stíhačka, kvalifikace  
16:00 

Rychlobruslení

  Ženy – 500 m ? Nikola Zdráhalová
 18:00  Skeleton Smíšené týmy   
18:45  Skoky na lyžích Ženy – velký můstek jednotlivci Veronika Jenčová, Anežka Indráčková, Klára Ulrichová
19:30 Akrobatické lyžování Kvalifikace mužů – big air  
19:45 Krasobruslení Krátký program dvojic  

Tak co, připíše si Česko v týdnu další olympijské medaile? Držme sportovcům a sportovkyním palce a doufejme, že ano.

O veškerém dění na Zimních olympijských hrách 2026 tě informujeme zde.
