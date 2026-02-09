Média jsou v posledních dnech zahlcena novými informacemi o zveřejněných Epsteinových dokumentech. Jejich obsahem se nyní zabývají i čeští policisté.
Na základě informací, které se v posledních dnech a týdnech objevily v médiích, má česká policie podezření, že sexuální násilník Jeffrey Epstein mohl vyhledávat nezletilé dívky původem z Česka. „V současnosti vyhodnocujeme především informace z veřejných zdrojů a posléze bude upřesněn postup včetně stanovení příslušného útvaru,“ sdělil v pondělí Novinkám mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
Vazby na Česko?
Jedna z Epsteinových obětí, Virginia Giuffre, promluvila o tomto podezření už své žalobě v roce 2009. Při popisu jeho činnosti uvedla jmenovitě dvě země – Turecko a právě Česko.
„Pokaždé, když cestovali do jedné z těchto destinací, docházelo ke stejnému vzorci sexuálního zneužívání, často se to týkalo široké škály začínajících modelek, hereček, celebrit nebo jiných žen, včetně nezletilých, z celého světa. Na základě dostupných informací a přesvědčení žalující strany přepravoval žalovaný nezletilé dívky z Turecka, České republiky, Asie a mnoha dalších zemí, z nichž mnohé nemluvily anglicky.“
Giuffre byla od tohoto soudu až do své smrti jednou z hlavních žalobkyň Jeffreyho Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwell. V dubnu minulého roku podle ukončeného vyšetřování spáchala sebevraždu, ale její blízcí to vyvracejí. Její otec tvrdí, že je nemožné, že by si sama sáhla na život, a že ji pravděpodobně „někdo ji sundal“.
Turecká policie její žalobu již prošetřuje a nyní začala i ta naše. Na prošetření vztahů mezi českými občany a Jeffrey Epsteinem již apeloval na vládu Andreje Babiše bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. „Ptám se, zda vláda prověřuje možné vazby na Česko, zda má informace o případném pobytu Epsteina u nás a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možného působení sítě a možných obětí v ČR,“ napsal na svůj profil na X.