Michal Drahný
dnes 9. února 2026 v 17:03
Čas čtení 1:04

Epsteinovu kauzu už prošetřuje česká policie. Nezletilé dívky měl hledat i u nás

Epsteinovu kauzu už prošetřuje česká policie. Nezletilé dívky měl hledat i u nás
Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

Média jsou v posledních dnech zahlcena novými informacemi o zveřejněných Epsteinových dokumentech. Jejich obsahem se nyní zabývají i čeští policisté.

Na základě informací, které se v posledních dnech a týdnech objevily v médiích, má česká policie podezření, že sexuální násilník Jeffrey Epstein mohl vyhledávat nezletilé dívky původem z Česka. „V současnosti vyhodnocujeme především informace z veřejných zdrojů a posléze bude upřesněn postup včetně stanovení příslušného útvaru,“ sdělil v pondělí Novinkám mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Donald Trump s manželkou Melanií, Jeffreym Epsteinem a Ghislaine Maxwell. Jméno Jeffrey Epstein pronásleduje svět i roky po jeho smrti Jeffrey Epstein na fotce v Cosmopolitanu v roce 1980. Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení.
Vazby na Česko?

Jedna z Epsteinových obětí, Virginia Giuffre, promluvila o tomto podezření už své žalobě v roce 2009. Při popisu jeho činnosti uvedla jmenovitě dvě země – Turecko a právě Česko.

„Pokaždé, když cestovali do jedné z těchto destinací, docházelo ke stejnému vzorci sexuálního zneužívání, často se to týkalo široké škály začínajících modelek, hereček, celebrit nebo jiných žen, včetně nezletilých, z celého světa. Na základě dostupných informací a přesvědčení žalující strany přepravoval žalovaný nezletilé dívky z Turecka, České republiky, Asie a mnoha dalších zemí, z nichž mnohé nemluvily anglicky.“

Giuffre byla od tohoto soudu až do své smrti jednou z hlavních žalobkyň Jeffreyho Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwell. V dubnu minulého roku podle ukončeného vyšetřování spáchala sebevraždu, ale její blízcí to vyvracejí. Její otec tvrdí, že je nemožné, že by si sama sáhla na život, a že ji pravděpodobně „někdo ji sundal“.

13. listopadu 2025 v 9:50 Čas čtení 0:47 Kryl slavného pedofila? Epsteinovy nově zveřejněné e-maily jsou plné Trumpa

Turecká policie její žalobu již prošetřuje a nyní začala i ta naše. Na prošetření vztahů mezi českými občany a Jeffrey Epsteinem již apeloval na vládu Andreje Babiše bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. „Ptám se, zda vláda prověřuje možné vazby na Česko, zda má informace o případném pobytu Epsteina u nás a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možného působení sítě a možných obětí v ČR,“ napsal na svůj profil na X.

8. února 2026 v 16:04 Čas čtení 0:35 Děti na Karlovarsku se otrávily technickým konopím. Policie v něm našla zakázanou nebezpečnou látku
5. února 2026 v 15:45 Čas čtení 1:34 Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
7. února 2026 v 11:32 Čas čtení 1:18 PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
