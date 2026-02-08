Lidé se zřejmě nakazili v hotelových restauracích.
Podle dostupných informací na Kapverdských ostrovech onemocnělo více než 100 turistů, převážně z Evropy, salmonelózou a bacilární úplavicí. Tato nákaza si vyžádala i lidské životy, informuje britský portál Mirror. Obě onemocnění mají podobný průběh. Provází je silné průjmy, nevolnost, bolesti břicha a výrazné oslabení organismu.
Odborníci předpokládají, že nákazu způsobily kontaminované potraviny a nápoje, které turisté konzumovali v hotelech a restauracích. Úřady dosud potvrdily šest úmrtí.
Britské úřady v reakci na situaci vydaly oficiální upozornění pro lidi plánující cestu na Kapverdské ostrovy. Odborníci doporučují zvýšenou opatrnost zejména při stravování.
Cestujícím radí konzumovat výhradně tepelně upravená a stále horká jídla a pít jen balenou vodu. Vyhýbat se ovoci, zeleninovým salátům či nápojům s ledem, které mohly být připraveny z kontaminované vody.