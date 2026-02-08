Hlavní témata
Lukáš Turčan/refresher.sk
dnes 8. února 2026 v 12:51
Čas čtení 0:29

V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti

V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
Zdroj: Unsplash/Paola Chaaya/volně k užití (ilustrační foto)

Lidé se zřejmě nakazili v hotelových restauracích.

Podle dostupných informací na Kapverdských ostrovech onemocnělo více než 100 turistů, převážně z Evropy, salmonelózou a bacilární úplavicí. Tato nákaza si vyžádala i lidské životy, informuje britský portál Mirror. Obě onemocnění mají podobný průběh. Provází je silné průjmy, nevolnost, bolesti břicha a výrazné oslabení organismu.

Odborníci předpokládají, že nákazu způsobily kontaminované potraviny a nápoje, které turisté konzumovali v hotelech a restauracích. Úřady dosud potvrdily šest úmrtí.

Britské úřady v reakci na situaci vydaly oficiální upozornění pro lidi plánující cestu na Kapverdské ostrovy. Odborníci doporučují zvýšenou opatrnost zejména při stravování.

Cestujícím radí konzumovat výhradně tepelně upravená a stále horká jídla a pít jen balenou vodu. Vyhýbat se ovoci, zeleninovým salátům či nápojům s ledem, které mohly být připraveny z kontaminované vody.

