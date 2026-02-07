Hlavní témata
Valentina Mihely
dnes 7. února 2026 v 16:11
Čas čtení 1:48

Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie

Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
Zdroj: Flickr/David Domingo/volně k užití (ilustrační foto)

„Young girls always drink for free“. Plakát EnjoyClubu zval na „Epstein party“. Odkazoval na usvědčeného sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina, po kritice přišel podnik s vysvětlením.

Plakát, na kterém klečící nahé ženy líbaly nohy jiné, lákal na „Epstein party“ v EnjoyClubu v Žilině. Již smazaný plakát zval nezletilé dívky na party inspirovanou nechvalně známým pedofilním násilníkem. Na plakátě se také objevila informace, že dívky mladší 15 let mohly na party přijít také, ačkoliv jedině se sestrou. Případem se teď zabývá policie, informovaly TVnoviny.sk.

Plakátem se zabývá policie

Klub zveřejnil plakát v čase, kdy americká vláda postupně odkrývá důkazy o největším případu obchodování s lidmi v moderních dějinách. V odhalovaném spisu, který čítá přes 3,5 milionu stran, jsou údajně důkazy o zvěrstvech, které páchaly elity na Epsteinově soukromém ostrově. Má se jednat mimo jiné o pedofilii, obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, mučení, výrobu dětské pornografie, kanibalismus, sexuální násilí a vraždy.

Klub nyní prošetřuje policie. „Policie případ řeší jako možný přestupek proti veřejnému pořádku, ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím nemůže sdělit více. Podle výsledků šetření se může případ později překvalifikovat i na trestný čin,“ potvrdila mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině Zuzana Šefčíková pro deník Pluska.sk.

Klub chtěl prý šířit povědomí o případu

EnjoyClub se brání na Instagramu. Šlo prý o antikampaň, kterou chtěli zvednout povědomí o případu. Ten podle nich totiž mladí neznají a nemají zájem cokoliv se o něm dozvědět. Právě tento zájem chtěl prý noční klub v mladých probudit. Jedná se přitom o nejzávažnější a nejvíce medializovaný kriminální případ současnosti, jelikož Jeffrey Epstein měl vazby na západní politiky, celebrity a světové názorové vůdce, které ke svým aktivitám zval.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by *enjoyclub (@enjoyclub_za)

„Pokud vás pobouřil plakát, mělo by vás více pobuřovat, že takovéto věci se reálně ve vysokých kruzích děly. Chtěli jsme otevřít téma, které mladí ignorují,“ napsal klub ve svém novém příspěvku.

Doplňují ho širší kritikou dnešní společnosti. „Žijeme v době, kdy lidé radši útočí na grafiku v mobilu, než aby se zajímali o skutečné problémy. Jméno Epstein symbolizuje nejtemnější stránku zneužívání moci a mladých lidí.“ Odvolávají se také na silnou marketingovou strategii za účelem osvěty. „Mladou generaci dnes standardní marketing nezajímá. Abychom otevřeli téma bezpečí a historie, kterou by si jinak nikdo nevygooglil, museli jsme použít vizuální granát. Teď už každý ví, kdo byl Jeffrey Epstein.“

Vstup pro nezletilé je v nočním klubu standardní

Klub také zmiňuje, že vstup pod 18 let je u nich běžný vždy, a proto se nejednalo o provokaci. „Vstup 15+ je standard, alkohol (včetně free drinků pro dospělé ženy) je striktně 18+. Text na plakátě byl cynickou satirou na vysokou společnost, ne návodem na chování v klubu.“

Nakonec EnjoyClub vyzývá veřejnost k zamyšlení. „Chtěli jsme, abyste o tom mluvili – a mluvíte. Teď je čas podívat se na to, proč nás fikce na plakátě děsí víc než realita ve zprávách.“

