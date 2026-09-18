Jedna bobří rodina pomohla Plzni během sucha. Výsledek překvapil i odborníky
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Michaela Lišková
včera 18. září 2026 v 7:00
Čas čtení 1:13

Jedna bobří rodina pomohla Plzni během sucha. Výsledek překvapil i odborníky

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Zatímco řeky v okolí Plzně v období letošního sucha bojovaly s nedostatkem vody, na Lučním potoce u Valchy jí byl dostatek. Pomohla k tomu totiž jedna bobří rodina.

Hlodavci na zhruba dvou kilometrech toku vybudovali několik hrází. Podle plzeňské záchranné stanice díky nim zůstala voda v krajině a okolí potoka nevysychalo tolik jako jinde.

Bobři na Lučním potoce u plzeňské Valchy vytvořili několik hrází za sebou. Voda se díky nim neroztekla pryč, ale zůstala v okolí potoka a postupně se vsakovala do půdy.

Význam jejich práce se ukázal hlavně během několikaměsíčního sucha. V době, kdy měla Borská přehrada i další plzeňské řeky málo vody, zůstával Luční potok podle Záchranné stanice živočichů Plzeň plný vody a života.

„Jedna bobří rodina stačila na to, aby i v tom největším několik měsíců trvajícím úmorném suchu bylo vody pro všechny dostatek,“ uvedl Karel Makoň ze záchranné stanice s tím, že byl potok „oázou života na okraji sluncem rozpálené a vysušené Plzně“.

Půda funguje jako obří houba

Bobří hráze nezadržují jen vodu přímo v potoce. Díky vyšší hladině se nasákne také půda v jeho okolí, která pak funguje podobně jako houba a vodu postupně uvolňuje. Část se dostává do podzemních vod, další vytváří mělké tůně.

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Ty podle ochranářů pomáhají v době horka ochlazovat okolí a poskytují prostor rostlinám i živočichům. Břehové rostliny navíc pomáhají vodu přirozeně čistit.

Dopad pocítili i lidé z okolí. Podle záchranné stanice zadržená voda posílila podzemní zdroje a pomohla tak udržet vodu i ve studních na Valše.

Bobři v Plzni Bobři v Plzni Bobři v Plzni Bobři v Plzni
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Nejde přitom o první případ z Plzeňského kraje, kdy se bobři postarali o práci, kterou by jinak museli dělat lidé. Známým se stal případ z Brd, kde bobři u Dolejšího Padrťského rybníka vytvořili mokřad na místech, kde stát plánoval revitalizaci. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny tím ušetřili zhruba 30 milionů korun.

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Bobři přitom nemusí být všude vítanými sousedy. Jejich hráze mohou na nevhodných místech zatopit pozemky nebo komplikovat fungování infrastruktury. Příklad z Valchy ale podle ochranářů ukazuje, že tam, kde mají dostatek prostoru, mohou výrazně pomoct udržet vodu v krajině.

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Náhledový obrázek: Záchranná stanice živočichů Plzeň/Verča Cardová
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