Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město

Psí útulek Bouchalka v Buštěhradě na Kladensku čelí závažným obviněním a nyní ho prověřuje policie.
Tvrzení o tom, že se v Bouchalce děje něco nekalého, se objevila na sociálních sítích před pár dny a okamžitě se stala virálními. V úterý 3. března regionální list Kladeňáček napsal, že útulek čelí trestnímu oznámení za špatné zacházení se zvířaty, bezdůvodné utrácení psů i za problémy s evidencí léčiv.
Podle reakcí na sítích to pro veřejnost na Kladensku nejsou žádné novinky. První veřejné stížnosti na drastické chování dokonce sahají do roku 2010. O kauze následně informovala i Erika Eliášová ve videu, které má dnes přes 700 tisíc zhlédnutí a přes 800 komentářů. Právě z nich vyplývá, že špatnou nebo přímo hororovou zkušenost mají s Bouchalkou desítky lidí, ne-li víc.
Rozhodli jsme se ověřit tvrzení, která kolují po internetu, a vyzpovídali několik lidí, kteří to, co se v Bouchalce dělo, zažili na vlastní kůži.
Policie vyšetřuje, majitelka mlčí
Informace o vyšetřování nám potvrdila středočeská policie. „Ano, přijali jsme trestní oznámení. V současné době kriminalisté provádějí šetření, nicméně vzhledem k tomu, že je vše na samém začátku, bližší informace poskytovat nebudeme,“ sdělila Refresheru Michaela Richterová z krajského ředitelství pro Středočeský kraj.
Prošetřování probíhá i u veterinární správy. „Podnět jsme obdrželi, krajská veterinární správa se tím zabývá, víc v tento moment říkat nemohu,“ řekl nám mluvčí Petr Majer.
Kontaktovali jsme i majitelku útulku, Eugenii Sychrovskou, aby mohla tvrzení ze sociálních sítí komentovat. „Teď probíhají nějaké kontroly a dokud všechno nebude v pořádku, tak můj právník mi nedovolí, abych říkala nějaké vyjádření a já ho nebudu dělat,“ vysvětlila Refresheru.
Dobrovolnice: Byli venku v patnáctistupňovém mrazu
Michaela Šimánková v útulku dobrovolně venčila psy letos v zimě. Všechna zvířata, ke kterým měla přístup, byla ve špatném stavu. „Hromada z nich je určitě podvyživená. Každý pejsek, kterého jsme dostali do ruky, měl silný průjem. Někteří vylučovali v podstatě jen vodu, ani se to nepodobalo stolici, takže si troufám říct, že u každého pejska byl problém. Jednomu lezli z konečníku červi, což je opravdu extrémní začervení,“ popisuje.
O psy v zařízení začala mít vážný strach hlavně když přišly hluboké mrazy. „Teploty sahaly k minus 15 stupňům. Nás to každý den děsilo, protože tam bylo tolik podvyživených psů, které nic nehřálo a byli ve venkovních nezateplených kotcích,“ vysvětluje. „Proto jsem se rozhodla si tam pro jednoho zajet. Adopce proběhla jednoduše, ale pejska jsem převzala v opravdu vyhublém stavu,“ říká.
„Měl silné infekce, jak v očích, tak ve svých ránách. Ouška měl mrazem popraskaná. Na zadečku a na šourku měl kůži od mrazu a infekce úplně rozežranou, což údajně ukazuje, že žil ve špatných hygienických podmínkách,“ popisuje Michaela s tím, že vše má potvrzeno veterinárními zprávami.
„Byl silně začervený. Dále měl průjmy a trvající trávicí potíže – všechno způsobené nekvalitní stravou a špatnou životosprávou, má i velmi nízkou hladinu bílých krvinek,“ shrnuje. Léčba jediného psa v kritickém zdravotním stavu vyšla už na desítky tisíc. Michaelu ale hlavně trápí, že v útulku je takových zvířat stále spousta. A jak podmínky pro ně vypadají, netuší ani ona.
„Podle volně přístupných tabulek v kanceláři ošetřovatelů je v útulku přes 80 pejsků. Ale my jako dobrovolníci jsme opakovaně dostávali stejných 20 psů. Nikdy jsme neodhalili, kde je zbývajících 60, ani jsme nikdy neviděli všechny pejsky,“ říká.
Michaela se naposledy dostala do útulku v neděli 22. února. „O týden později mi bylo řečeno, že k venčení už nedochází, protože majitelka tak usoudila“. Zákaz venčení stále platí, jak potvrzuje web útulku. Podle Michaely a dalších lidí to může znamenat, že v současnosti už celé dny až týdny psy nikdo nevenčí.
Majitelka: Trestali ho, nedostával vodu
Psa si z Bouchalky adoptovala i Daniela N. (redakce zná celé její jméno, pozn. red.). Také on byl ve velmi špatném stavu. „Vážil pouze 28 kilogramů, přestože jeho normální váha měla být přibližně 38–40 kilo. Špatně chodil a bylo zřejmé, že trpí bolestmi a horečkami,“ začíná vyprávět svou zkušenost z roku 2019. Monty, kterého se ujala, v zařízení strávil tři až čtyři roky.
„Musela jsem ihned vyhledat veterinární pohotovost. Vyšetření ukázalo, že Monty trpí autoimunitním, velmi bolestivým zánětem kloubů a po zbytek života bude nutné mu podávat léky. Zároveň se zjistily i další zdravotní problémy, které podle veterináře nevznikly ze dne na den a musely se rozvíjet již delší dobu,“ pokračuje.
„Monty měl také kyčelní kloub téměř mimo jamku, kvůli čemuž musel podstoupit operaci. Pobyt ve venkovním kotci, zvlášť v zimě a mrazu, jeho stav podle mého názoru jen zhoršoval. Zároveň jsem se dozvěděla, že u sebe neměl misku s vodou, protože ji údajně vyléval. Napít se mohl jen občas a miska mu byla následně opět odebrána. Viděla jsem i video od dobrovolnic, kde po vypuštění z kotce Monty pil několik minut v kuse,“ popsala Daniela. Za zranění kyčle, domnívá se, mohlo trestání, o němž se doslechla také od dobrovolnic.
Spolupracovnice: Nezákonné utrácení bylo běžné
Jedna z bývalých spolupracovnic, která si přeje zůstat v anonymitě (redakce její identitu zná, pozn. red.), promluvila o usmrcování psů: „Nejhorší, co jsem tam zažila, bylo, že se tam nezákonně utráceli psi. Když byli nemocní nebo jim došly prášky a podobně. Nebo když byli agresivní. Zacházení s některými bylo dost kruté. Ne se všemi psy a nedělali to všichni, ale to kruté zacházení se objevovalo – a bylo nařízené vyloženě paní Sychrovskou,“ říká.
Kolektiv dobrovolníků a bývalých zaměstnanců, kteří nesouhlasí s tím, jak byl útulek vedený, shrnuje, k čemu všemu mělo docházet:
- Podezření z nelegálního utrácení – docházelo k utrácení psů bez řádných důvodů a to často neodborným způsobem přímo provozovatelkou, jejich odchod byl zakryt například falešnou adopční smlouvou.
- Falšování razítek – při kontrole očkovacích průkazů bylo zjištěno, že útulek zneužíval a falšoval razítko MVDr. Jiřího Langera. Komora veterinárních lékařů ČR již před tímto podvodným jednáním oficiálně varovala.
- Zanedbávání péče a krutost
-
Špatná (neúplná) inzerce a popis psů v útulku
Lživé informace o veřejných příspěvcích: Na webu útulku je zmiňováno, že útulek přijme finanční i věcné dary, protože nepobírá žádné dotace. Pravdou však je, že pobírá roční paušální příspěvek od měst a obcí, se kterými má smluvní vztahy. Příspěvky sahají do částky několika milionů.
Miliony od měst
Situace je o to horší, že Sychrovská za svůj útulek pobírá příspěvky od měst v okolí až v milionech korun. S městem Slaný uzavřela v průběhu dlouhých let fungování Bouchalky 10 smluv, s obcí Svrkyně devět a s Kladnem tři. Ta kladenská přitom běží až do roku 2028. „Bohužel je to jediný útulek široko daleko ve spádové oblasti a my s nimi máme smlouvu na čtyři roky platnou od října 2024. Útulek nám v jejím rámci poskytuje kapacity, takže když město odchytí psa bez majitele, může ho tam umístit,“ řekl nám Vít Heral, mluvčí kladenského magistrátu.
Jak je ale možné, že se i přes záplavu katastrofických zkušeností stále fungoval bez jediného problému? „Povinnost kontrolovat, v jakém jsou zvířata stavu, má veterinární správa. Na druhou stranu čtyřikrát do roka člověk z městského oboru životního prostředí také provádí kontrolní činnost, jestli se smlouva dodržuje a jestli zvířata nestrádají. Na žádné z kontrol nic nezjistil,“ vysvětlil Heral.
Na hořlavé téma na sítích už zareagoval i primátor Kladna. Přislíbil výstavbu nového útulku, co bude se stávajícím, ale zůstává otázkou.
Diana Šlechtová ze spolku Unie práv zvířat sleduje problémové útulky po celém Česku. „My se v Unii zabýváme útulky, které nejsou v pořádku, fungují v podstatě stále komunisticky – říkáme jim lágry. Bouchalka je jeden z největších a nejtěžších případů,“ říká. „Především neplní funkci útulku, kterou má plnit ze zákona. Chybí tam inzerce. Ze zákona je povinné, aby útulek inzeroval zvířata, která má k dispozici. Z 80 psů inzerovali třeba 30,“ vysvětluje. Podnětů na Krajskou veterinární správu posílala už několik. Odpověď? Žádná. Před půl rokem se obrátila na Státní veterinární správu, ale ani od ní za šest měsíců neobdržela žádné stanovisko. A povolení provozovat útulek má Sychrovská dál.