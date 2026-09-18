Odvolací soud potvrdil trest pro Jana Cimického. Pět let vězení a desetiletý zákaz činnosti

Cimický byl odsouzen za čtyři sexuální útoky a téměř 40 případů vydírání. Proti rozsudku se odvolal. Odvolání městský soud v Praze dnes zamítl.
Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického v dubnu nepravomocně odsoudil za čtyři sexuální útoky a desítky případů vydírání. Uložil mu pět let vězení, desetiletý zákaz výkonu lékařské praxe a povinnost zaplatit poškozeným odškodné v celkové výši téměř šesti milionů korun.
Cimický se proti rozsudku odvolal. Městský soud v Praze ale dnes uložený trest potvrdil. Psychiatr k jednání osobně nedorazil.
Cimický byl ve stejné kauze odsouzen už v roce 2024. Tehdy soud čtyři sexuální útoky posuzoval jako znásilnění a uložil mu rovněž pět let vězení. Městský soud však rozsudek následně zrušil kvůli nedostatkům v jeho odůvodnění a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 8 k novému projednání. Ten letos v dubnu rozhodl znovu a uložil Cimickému stejný trest.
Cimický podle soudu neprojevil sebereflexi
Pětiletý trest je na horní hranici trestní sazby. Soudce to zdůvodnil mimo jiné tím, že Cimický trestnou činnost páchal desítky let, neprojevil žádnou sebereflexi a některé z jeho obětí byly nezletilé. „Během hlavního líčení neprojevil obžalovaný sebemenší sebereflexi. Trestní řízení na něj nemělo žádný vliv,“ uvedl soudce Petr Novák.
Cimický se soudních jednání dlouhodobě neúčastní. Při prvním jednání v roce 2024 uvedl, že se pouze snažil své pacientky léčit a pokud jeho jednání vnímaly jinak, mohlo jít nanejvýš o profesní selhání. Trestnou činnost dlouhodobě odmítá.