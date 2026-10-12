V pondělní podvečer se na pražském náměstí Jana Palacha konala demonstrace za odvolání Taťány Kuchařové, Daniela Blacka a Jakuba Kříže z Rady pro lidská práva vlády Andreje Babiše.
včera 12. října 2026 v 21:07
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Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
Zdroj: REFRESHER / MICHAL DRAHNÝ
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