Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí

Kabinet v pondělí schválil změny v občanském zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce má posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele účinné od začátku roku. Návrh zákona tak míří do Poslanecké sněmovny.
„Vláda dnes schválila návrh Ministerstva spravedlnosti, který napravuje problematická ustanovení rozvodové novely prosazené předchozí vládou a účinné od 1. ledna 2026,“ uvádí v oficiální zprávě Ministerstvo spravedlnosti na svém webu. Návrh podle zmíněného ministerstva reagoval na podněty odborníků a odbornic i zkušenosti soudů z praxe. Má tak posílit ochranu dětí zejména v případech domácího násilí, závažných rodičovských konfliktů a dalších situací, kdy může být ohroženo jejich bezpečí. Kromě toho má přinést i jasnější pravidla pro soudy i rodiče.
„Nejlepší zájem dítěte musí být vždy na prvním místě. A jeho základem je bezpečí. Nedávné tragické případy ukázaly, jak vážné následky může mít podcenění rizik. Proto napravujeme problematická místa předchozí právní úpravy a dáváme soudcům lepší možnosti, jak ohrožené děti chránit,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Novela slibuje silnější ochranu dětí
Chystaná novela staví na první místo bezpečnost dětí a účinnější boj s domácím násilím. Pokud se rodič dopustí násilí v rodině, soud bude mít nově povinnost prověřit, zda by neměl být zbaven rodičovské odpovědnosti. Aby se zabránilo přehlížení rizik, soudci a soudkyně získají možnost svolávat takzvané případové konference a sdílet klíčové informace přímo s policií, psychology*psycholožkami či sociálními pracovníky a pracovnicemi bez překážek v podobě mlčenlivosti. Myslí se i na psychiku dětí a obětí, které novela ochrání před nucenou péčí odmítaného rodiče nebo před necitlivými výslechy a kontaktem s agresorem u soudu.
Změny zároveň přinesou výrazné zjednodušení rozvodového řízení pro dohodnuté páry. Pokud se manželé na rozchodu shodnou a splní zákonné podmínky, soud je bude moci rozvést bez nařízení fyzického jednání, přičemž samostatné projednání péče o nezletilé děti zůstane zachováno. Pravidla pro informování o soudním řízení se zpřesní zejména pro děti starší 12 let.
Novela upravuje také administrativní a finanční zátěž spojenou se soudními přetahy. V odvolacích řízeních ohledně péče o nezletilé se zavádí jediný poplatek ve výši 3 000 korun, i když se jednání týká více sporných otázek najednou.
Po schválení vládou nyní celý návrh zákona míří k projednání do Poslanecké sněmovny.