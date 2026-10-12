V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
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Tereza Kopecká
dnes 12. října 2026 v 16:50
Čas čtení 1:20

V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS

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V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Zdroj: STAN/propagační materiál

Podepsaní občané a občanky Prahy se obrací na vedení pražského STAN a jeho nově zvolené zastupitele a zastupitelky. Chtějí, aby došlo ke shodě programu.

V komunálních volbách v Praze zvítězilo hnutí STAN s 23,17 procent. Na druhém místě skončila koalice SPOLU (ODS, TOP09) se ziskem 22,05 procent, třetí byla strana Praha sobě (17,91 procent) a čtvrté bylo ANO se 14,36 procent. Podle Pražského deníku lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček v sobotu večer uvedl, že plánuje o magistrátní koalici jednat se Spolu, Prahou Sobě a Piráty. S tím ale nesouhlasí někteří jejich voliči a voličky, kteří sepsali petici za „liberální koalici pro Prahu.“

 
 
 
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Signatářstvo požaduje, aby měla přednost shoda programu

„Chceme Prahu, která se posouvá dopředu. Chceme moderní evropskou metropoli 21. století, která odvážně řeší bydlení, dopravu, klima a veřejný prostor. Takovou vizi podle nás ODS nesdílí,“ stojí v petici. Strana ODS je podle autorstva petice dlouhodobě spojována s řadou kauz a mnoho Pražanů a Pražanek to tak vnímá jako návrat do minulosti.

Hnutí STAN velkou část voličů a voliček oslovilo programem otevřené a progresivně rozvíjející Prahy, tvrdí petice. Ta požaduje koalici Starostů s Piráty a hnutím Praha sobě na základě programových průniků, které by podle ní měly mít přednost. „Taková koalice by měla silné postavení a opírala by se o expertizu, nápady a lidi, kteří Praze opravdu fandí. Mohla by být stabilní, dál rozvíjet město a připravovat a realizovat nové projekty,“ popisuje autorstvo.

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Petice vyzývá vedení STAN Praha, aby postavilo na první místo program, kvůli kterému dostali jejich hlasy, aby nevstupovali do koalice s uskupením SPOLU v čele s ODS a aby zahájili vyjednávání s hnutím Praha sobě a Piráty.

Jak se k celé situaci postaví strana v čele s Petrem Hlaváčkem, zatím nevíme. „Děkujeme za zájem občanů o aktuální povolební dění i další směřování koaličních jednání. Vzhledem k intenzivním vyjednáváním, která v současné době probíhají, se budeme k vývoji situace vyjadřovat prostřednictvím sociálních sítí Petra Hlaváčka, kde budeme zveřejňovat aktuální stanoviska a informace k dalšímu vývoji. Velmi si vážíme zapojení a zájmu občanů i nad rámec voleb,“ sdělila Refresher News mluvčí hnutí STAN pro Prahu, mluvčí Šárka Kuželová.

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Zdroj: denik.cz, petice.com
Náhledový obrázek: STAN/propagační materiál
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