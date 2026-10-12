V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS

Podepsaní občané a občanky Prahy se obrací na vedení pražského STAN a jeho nově zvolené zastupitele a zastupitelky. Chtějí, aby došlo ke shodě programu.
V komunálních volbách v Praze zvítězilo hnutí STAN s 23,17 procent. Na druhém místě skončila koalice SPOLU (ODS, TOP09) se ziskem 22,05 procent, třetí byla strana Praha sobě (17,91 procent) a čtvrté bylo ANO se 14,36 procent. Podle Pražského deníku lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček v sobotu večer uvedl, že plánuje o magistrátní koalici jednat se Spolu, Prahou Sobě a Piráty. S tím ale nesouhlasí někteří jejich voliči a voličky, kteří sepsali petici za „liberální koalici pro Prahu.“
Signatářstvo požaduje, aby měla přednost shoda programu
„Chceme Prahu, která se posouvá dopředu. Chceme moderní evropskou metropoli 21. století, která odvážně řeší bydlení, dopravu, klima a veřejný prostor. Takovou vizi podle nás ODS nesdílí,“ stojí v petici. Strana ODS je podle autorstva petice dlouhodobě spojována s řadou kauz a mnoho Pražanů a Pražanek to tak vnímá jako návrat do minulosti.
Hnutí STAN velkou část voličů a voliček oslovilo programem otevřené a progresivně rozvíjející Prahy, tvrdí petice. Ta požaduje koalici Starostů s Piráty a hnutím Praha sobě na základě programových průniků, které by podle ní měly mít přednost. „Taková koalice by měla silné postavení a opírala by se o expertizu, nápady a lidi, kteří Praze opravdu fandí. Mohla by být stabilní, dál rozvíjet město a připravovat a realizovat nové projekty,“ popisuje autorstvo.
Petice vyzývá vedení STAN Praha, aby postavilo na první místo program, kvůli kterému dostali jejich hlasy, aby nevstupovali do koalice s uskupením SPOLU v čele s ODS a aby zahájili vyjednávání s hnutím Praha sobě a Piráty.
Jak se k celé situaci postaví strana v čele s Petrem Hlaváčkem, zatím nevíme. „Děkujeme za zájem občanů o aktuální povolební dění i další směřování koaličních jednání. Vzhledem k intenzivním vyjednáváním, která v současné době probíhají, se budeme k vývoji situace vyjadřovat prostřednictvím sociálních sítí Petra Hlaváčka, kde budeme zveřejňovat aktuální stanoviska a informace k dalšímu vývoji. Velmi si vážíme zapojení a zájmu občanů i nad rámec voleb,“ sdělila Refresher News mluvčí hnutí STAN pro Prahu, mluvčí Šárka Kuželová.