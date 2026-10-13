Spolek Díky, že můžem letos už počtvrté připomene moderní historii a hodnotu svobody a demokracie.
Už za měsíc startuje Týden svobody. Akce se letos uskuteční v termínu od 11. do 17. listopadu a nabídne bohatý program. Vůbec poprvé se do něj zapojí také česká centra a zastupitelské úřady ve Vídni, Budapešti, Bruselu, Haagu a Káhiře. Kromě připomínky historických milníků se zaměří i na současné výzvy.
Původně tahle série akcí vznikla jako doprovodný program k oblíbenému Korzu Národní, letos se ale Týden svobody rozrůstá do obřích rozměrů. Čeká nás více než 130 akcí ve zhruba 40 městech napříč celou republikou. Festival navíc překročí české hranice.
Ústředním motivem letošního ročníku je jasný vzkaz: „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás“. Organizátoři se totiž rozhodli propojit historické příběhy odporu proti nesvobodě s tím, co rezonuje dnešní společností. Festival tak otevře aktuální témata, jako jsou ztráta důvěry ve společnosti, vliv dezinformací, mezigenerační dialog nebo postavení menšin a lidí na okraji společnosti. Jak k letošnímu mottu vysvětluje ředitelka spolku Bára Stárek, demokracii tvoří naše každodenní rozhodnutí, ochota zajímat se o své okolí a zastat se někoho, kdo to potřebuje.
Kromě reflexe současnosti se bude hodně vzpomínat i na jednu z nejvýraznějších postav naší moderní historie. Letošní program je totiž výrazně spjatý s 90. výročím narození Václava Havla. Toho připomenou filmové projekce, komunitní setkání i speciální divadelní představení. V pražském Rock Café se například chystá představení Havel77: Here We Go Again? a Divadlo LETÍ uvede inscenaci Olga (Horrory z Hrádečku). Havlovský odkaz oživí i regiony, třeba chomutovské Kino Svět bude promítat dokument Tady Havel, slyšíte mě?.
Celý sváteční týden odstartuje už 11. listopadu slavnostním předáváním Cen Jana Opletala v pražské La Fabrice. Program pak tradičně vyvrcholí v den státního svátku 17. listopadu velkolepými oslavami Korzo Národní přímo na pražské Národní třídě. V rámci týdne chystá spolek i výstavy, akrobatickou performance na fasádě pražského Tančícího domu nebo pub kvízy za svobodu. Všechny chystané akce najdeš na webových stránkách Díky, že můžem.