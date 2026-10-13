Demokracie není samozřejmostí. Týden svobody překročí hranice Česka a připomene Havla
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 13. října 2026 v 14:30
Čas čtení 1:14

Demokracie není samozřejmostí. Týden svobody překročí hranice Česka a připomene Havla

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Demokracie není samozřejmostí. Týden svobody překročí hranice Česka a připomene Havla
Zdroj: Díky, že můžem/ propagační materiál

Spolek Díky, že můžem letos už počtvrté připomene moderní historii a hodnotu svobody a demokracie.

Už za měsíc startuje Týden svobody. Akce se letos uskuteční v termínu od 11. do 17. listopadu a nabídne bohatý program. Vůbec poprvé se do něj zapojí také česká centra a zastupitelské úřady ve Vídni, Budapešti, Bruselu, Haagu a Káhiře. Kromě připomínky historických milníků se zaměří i na současné výzvy.

12. října 2026 v 21:07 Čas čtení 0:00 Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva

Původně tahle série akcí vznikla jako doprovodný program k oblíbenému Korzu Národní, letos se ale Týden svobody rozrůstá do obřích rozměrů. Čeká nás více než 130 akcí ve zhruba 40 městech napříč celou republikou. Festival navíc překročí české hranice.

Ústředním motivem letošního ročníku je jasný vzkaz: „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás“. Organizátoři se totiž rozhodli propojit historické příběhy odporu proti nesvobodě s tím, co rezonuje dnešní společností. Festival tak otevře aktuální témata, jako jsou ztráta důvěry ve společnosti, vliv dezinformací, mezigenerační dialog nebo postavení menšin a lidí na okraji společnosti. Jak k letošnímu mottu vysvětluje ředitelka spolku Bára Stárek, demokracii tvoří naše každodenní rozhodnutí, ochota zajímat se o své okolí a zastat se někoho, kdo to potřebuje.

díky že můžem
Zdroj: Díky, že můžem/Roman Dobes/propagační materiál

Kromě reflexe současnosti se bude hodně vzpomínat i na jednu z nejvýraznějších postav naší moderní historie. Letošní program je totiž výrazně spjatý s 90. výročím narození Václava Havla. Toho připomenou filmové projekce, komunitní setkání i speciální divadelní představení. V pražském Rock Café se například chystá představení Havel77: Here We Go Again? a Divadlo LETÍ uvede inscenaci Olga (Horrory z Hrádečku). Havlovský odkaz oživí i regiony, třeba chomutovské Kino Svět bude promítat dokument Tady Havel, slyšíte mě?.

11. října 2026 v 16:22 Čas čtení 0:53 PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí

Celý sváteční týden odstartuje už 11. listopadu slavnostním předáváním Cen Jana Opletala v pražské La Fabrice. Program pak tradičně vyvrcholí v den státního svátku 17. listopadu velkolepými oslavami Korzo Národní přímo na pražské Národní třídě. V rámci týdne chystá spolek i výstavy, akrobatickou performance na fasádě pražského Tančícího domu nebo pub kvízy za svobodu. Všechny chystané akce najdeš na webových stránkách Díky, že můžem.

8. října 2026 v 7:35 Čas čtení 1:07 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
11. října 2026 v 16:22 Čas čtení 0:53 PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
7. října 2026 v 14:09 Čas čtení 1:37 Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: tiskové materiály Díky, že můžem, dikyzemuzem.cz
Náhledový obrázek: Díky, že můžem/ propagační materiál
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Politika Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 47 minutami
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
3
před 4 dny
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
3
před 4 dny
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
před 2 dny
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
1
před 3 dny
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
před hodinou
Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli
před 3 hodinami
VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
dnes v 12:00
P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti
dnes v 11:05
Hvězda Breaking Bad oplakává seriálového syna. Policie zveřejnila oficiální příčinu smrti
dnes v 10:30
Scarlett Johansson vyšetřuje satanistické vraždy. Další pokus o resuscitaci Vymítače ďábla míří do kin
dnes v 08:00
Zemřel herec RJ Mitte, známý ze seriálu Breaking Bad. Bylo mu 34 let
dnes v 07:44
Studio Amanita oznámilo pokračování populární české hry Machinarium. Autory překvapil velký zájem hráčů*ek
včera v 18:30
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
včera v 14:30
Na Šumavě loni žilo nejméně 43 vlků, počet dále roste. Loví bobry a sežrali přes 500 jelenů
včera v 11:00
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
před 47 minutami
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Blížící se odstřel stožárů poblíž Kolína láká širokou veřejnost. Lidé se však dostávají i do nebezpečných situací.
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
včera v 14:45
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Zahraničí Všechno
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
včera v 10:42
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
dnes v 07:17
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
před 2 dny
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Politika Všechno
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
před 2 hodinami
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
V pondělní podvečer se na pražském náměstí Jana Palacha konala demonstrace za odvolání Taťány Kuchařové, Daniela Blacka a Jakuba Kříže z Rady pro lidská práva vlády Andreje Babiše.
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
před 3 hodinami
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
včera v 21:07
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Více