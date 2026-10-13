Už dnešní ráno bylo velmi mrazivé. O víkendu ale přijde ještě větší šok.
V týdnu nás ještě čeká pár slunečných dní a teploty by se měly pohybovat okolo 15 stupňů Celsia. Konec týdne ale přinese opravdovou zimu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by navíc mohlo na některých místech i nasněžit.
Pokud tě zaskočilo, jak moc chladná byla noc na úterý, máme pro tebe dobrou zprávu. Podle meteorologů by mělo jít o tu nejchladnější v tomto týdnu. To nejhorší tak máme pravděpodobně za sebou.
Během následujících dní se dočkáme i sluníčka. Ranní teploty se ale budou stále pohybovat v nízkých hodnotách. Během dne se však vyšplhají na příjemných 17 až 18 stupňů. Na východě by se mohly vyskytnout i přeháňky a místy i mlhy.
„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení,“ uvádí ČHMÚ.
Ve vyšších polohách a převážně na horách se tak budou dešťové přeháňky měnit na sněhové. Teploty pak místy klesnou i do minusu, meteorologové však nepředpokládají, že by se sníh měl nějak dlouho udržet. Počítej tak spíš s poletujícími vločkami a slabým popraškem.