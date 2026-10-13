Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
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Anna-Marie Vondráková
dnes 13. října 2026 v 11:00
Čas čtení 0:44

Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení

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Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Zdroj: TASR/František Iván

Už dnešní ráno bylo velmi mrazivé. O víkendu ale přijde ještě větší šok.

V týdnu nás ještě čeká pár slunečných dní a teploty by se měly pohybovat okolo 15 stupňů Celsia. Konec týdne ale přinese opravdovou zimu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by navíc mohlo na některých místech i nasněžit.

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Pokud tě zaskočilo, jak moc chladná byla noc na úterý, máme pro tebe dobrou zprávu. Podle meteorologů by mělo jít o tu nejchladnější v tomto týdnu. To nejhorší tak máme pravděpodobně za sebou.

Během následujících dní se dočkáme i sluníčka. Ranní teploty se ale budou stále pohybovat v nízkých hodnotách. Během dne se však vyšplhají na příjemných 17 až 18 stupňů. Na východě by se mohly vyskytnout i přeháňky a místy i mlhy.

„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení,“ uvádí ČHMÚ.

Ve vyšších polohách a převážně na horách se tak budou dešťové přeháňky měnit na sněhové. Teploty pak místy klesnou i do minusu, meteorologové však nepředpokládají, že by se sníh měl nějak dlouho udržet. Počítej tak spíš s poletujícími vločkami a slabým popraškem.

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Zdroj: chmi.cz, idnes.cz
Náhledový obrázek: TASR/František Iván
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