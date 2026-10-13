Generál zároveň zdůraznil, že válka není nevyhnutelná a NATO se připravuje výhradně na obranu.
Hlavní velitel sil NATO v Evropě, generál Alexus Grynkewich, představil v pondělí na Varšavském bezpečnostním fóru tzv. Teorii vítězství Aliance.
Nová koncepce NATO počítá s tím, že v případě ruského útoku Aliance nejprve zastaví postup nepřítele a zabrání mu obsadit území členských států. Pokud by útok pokračoval, jejím cílem by bylo oslabit nepřátelské síly a narušit jejich schopnost dále bojovat.
„Naše teorie vítězství je jednoduchá. Zablokujeme počáteční útok. Pokud bude útok pokračovat, oslabíme jeho sílu a zabráníme nepříteli v dalším postupu,“ vysvětlil generál Alexus Grynkewich.
Do obrany by se zapojily pozemní, vzdušné i námořní síly, které by využívaly i kybernetické a vesmírné technologie. Jejich úkolem by bylo zastavit nepřítele, omezit jeho zásobování a narušit velení.
Generál zároveň zdůraznil, že válku nepovažuje za bezprostřední ani nevyhnutelnou. NATO se podle něj připravuje výlučně na obranu svých členů a jeho cílem není úplná porážka protivníka, ale zastavení případné agrese.