Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
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Tereza Kopecká
dnes 7. října 2026 v 14:09
Čas čtení 1:37

Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT

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Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Zdroj: Motoristé sobě / propagační materiál

Rozhodnutí České televize, na základě kterého se nemohou závěrečné debaty před komunálními volbami účastnit předsedové parlamentních stran, kteří zároveň kandidují, vyvolalo u ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) značné emoce.

České televize rozhodla, že v závěrečné debatě před komunálními volbami neumožní vystoupit předsedům parlamentních stran, kteří sami v těchto volbách kandidují. Rozhodnutí se tak týká ODS, Pirátské strany, lidovců, TOP 09 a právě i Motoristů sobě. 

V reakci na rozhodnutí České televize ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že do sobotního uzavření volebních místností nebudou zaměstnanci ministerstva s pracovníky ČT mluvit. „Až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14.00 hodin ŽÁDNÝ ze zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR nebude mluvit se žádným zaměstnancem České televize ani nevystoupí v jejím vysílání, aby náhodou nedošlo k ovlivnění voleb, čehož se Česká televize tolik obává,“ uvedl Macinka v příspěvku na Facebooku.

Česká televize uvádí, že rozhodnutí o obsazení závěrečné debaty vychází z pravidel pro předvolební a volební vysílání, ze kterých vyplývá, že kandidáti a kandidátky nemohou v pořadech vystupovat. 

„Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto ZAMÍTNUTY,“ stojí v Macinkově prohlášení. Žádný ze zaměstnanců ministerstva Macinkova rezortu tak podle něj nesmí až do sobotní druhé hodiny odpolední, tedy do uzavření volebních místností, mluvit s žádným zaměstnancem ČT ani vystoupit v jejich vysílání. Ministr zároveň zmiňuje, že věří, že odborníci z ministerstva zahraničí najdou uplatnění ve výstupech jiných médií. 

Česká televize se k rozhodnutí vyjádřila 

Ve svém prohlášení na sociální síti X uvádí, že vypjaté emoce vnímá, ale odmítá zatahování do politického boje mezi jednotlivými subjekty. „Plánovaná Superdebata není určena pro představení jednotlivých kandidátů či jejich osobních postojů,“ stojí v prohlášení na webu České televize, na které odkazuje i zmíněný příspěvek. 

Rozhodnutí ČT se týká i opozice 

„Právě dodržování jasných pravidel je jedním z principů nezávislosti České televize,“ píše ČT. A právě proto se debaty stejně jako Petr Macinka nemůže účastnit ani předseda OSA Martin Kupka kandidující do zastupitelstva v Líbeznicích, pirátský předseda Zdeněk Hřib z pražské kandidátky ani předseda lidovců Jan Grolich nebo Matěj Ondřej Havel za TOP 09. 

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Zmínění opoziční předsedové se obrátili na ČT s dopisem, kterým žádali o změnu v organizaci debaty. Za ČT jim odpověděl šéf zpravodajství Petr Mrzena, že pravidla byla dána předem.

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Zdroj: novinky.cz, facebook.com, x.com, ceskatelevize.cz
Náhledový obrázek: Motoristé sobě / propagační materiál
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