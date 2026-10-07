Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT

Rozhodnutí České televize, na základě kterého se nemohou závěrečné debaty před komunálními volbami účastnit předsedové parlamentních stran, kteří zároveň kandidují, vyvolalo u ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) značné emoce.
České televize rozhodla, že v závěrečné debatě před komunálními volbami neumožní vystoupit předsedům parlamentních stran, kteří sami v těchto volbách kandidují. Rozhodnutí se tak týká ODS, Pirátské strany, lidovců, TOP 09 a právě i Motoristů sobě.
V reakci na rozhodnutí České televize ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že do sobotního uzavření volebních místností nebudou zaměstnanci ministerstva s pracovníky ČT mluvit. „Až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14.00 hodin ŽÁDNÝ ze zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR nebude mluvit se žádným zaměstnancem České televize ani nevystoupí v jejím vysílání, aby náhodou nedošlo k ovlivnění voleb, čehož se Česká televize tolik obává,“ uvedl Macinka v příspěvku na Facebooku.
Česká televize uvádí, že rozhodnutí o obsazení závěrečné debaty vychází z pravidel pro předvolební a volební vysílání, ze kterých vyplývá, že kandidáti a kandidátky nemohou v pořadech vystupovat.
„Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto ZAMÍTNUTY,“ stojí v Macinkově prohlášení. Žádný ze zaměstnanců ministerstva Macinkova rezortu tak podle něj nesmí až do sobotní druhé hodiny odpolední, tedy do uzavření volebních místností, mluvit s žádným zaměstnancem ČT ani vystoupit v jejich vysílání. Ministr zároveň zmiňuje, že věří, že odborníci z ministerstva zahraničí najdou uplatnění ve výstupech jiných médií.
Česká televize se k rozhodnutí vyjádřila
Ve svém prohlášení na sociální síti X uvádí, že vypjaté emoce vnímá, ale odmítá zatahování do politického boje mezi jednotlivými subjekty. „Plánovaná Superdebata není určena pro představení jednotlivých kandidátů či jejich osobních postojů,“ stojí v prohlášení na webu České televize, na které odkazuje i zmíněný příspěvek.
Rozhodnutí ČT se týká i opozice
„Právě dodržování jasných pravidel je jedním z principů nezávislosti České televize,“ píše ČT. A právě proto se debaty stejně jako Petr Macinka nemůže účastnit ani předseda OSA Martin Kupka kandidující do zastupitelstva v Líbeznicích, pirátský předseda Zdeněk Hřib z pražské kandidátky ani předseda lidovců Jan Grolich nebo Matěj Ondřej Havel za TOP 09.
Zmínění opoziční předsedové se obrátili na ČT s dopisem, kterým žádali o změnu v organizaci debaty. Za ČT jim odpověděl šéf zpravodajství Petr Mrzena, že pravidla byla dána předem.