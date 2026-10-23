Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
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Tereza Kopecká
dnes 23. října 2026 v 11:23
Čas čtení 2:54

Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce

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Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
Zdroj: Poslanecká sněmovna / volně k využití

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve Sněmovně přednostní projednání zrušení koncesionářských poplatků. Opozice varuje před ohrožením nezávislosti médií i maďarským scénářem a na noční i sobotní jednání chystá masivní obstrukce.

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila ve Sněmovně na návrh předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení a s tím spojenou změnu financování médií veřejné služby. Dolní komora zároveň na jeho požadavek odhlasovala možnost jednání nejen v noci, ale i v sobotu. Tento postup vládního tábora vyvolal ostrý nesouhlas opozice, která v reakci na to slibuje masivní obstrukce. Informuje o tom Deník N s odvoláním na ČTK.

Vládní koalice chce poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Novela je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti. Koalice má změnu financování médií veřejné služby v programu, ale přednostní zařazení bodu zjevně nebylo předem projednáno na grémiu Sněmovny.

Budou masivní obstrukce, hlásí opozice 

„To opravdu myslíte vážně?“ reaguje na tuto skutečnost poslanec ODS Marek Benda, který koalici zároveň varoval, že pokud by návrh prošel, Sněmovna v pátek „neudělá vůbec nic“. K vyjádření se přidal i stranický kolega Martin Kupka „To, že do toho jdete po totálně prohraných komunálních volbách, ukazuje vaši slabost,“ upozornil šéf ODS, podle něhož vládní strany „přikládají pod kotel“ s tím, že opozice hodlá nezávislá média bránit. Uvádí Novinky.

Piráti mají zařazení změny poplatků za veřejnoprávní média na schůzi za pomstu vládní koalice za nepovedené volby. Varovali před maďarským scénářem. Píše Deník N s odvoláním na ČTK.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob si vyžádal přestávku na jednání své frakce.

Přečti si, co se od dnešního rána událo. 

Vyhlášení celodenní stávky a reakce vedení médií

  • Celodenní stávka 3. listopadu: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy Veřejnoprávně vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Varují, že vládní koalice se snaží média zestátnit a jedná na sílu bez odborné debaty. Stávka se projeví ve vysílání, i když zákonné povinnosti zůstanou zachovány.
  • Varování vedení ČT: Generální ředitel ČT Hynek Chudárek a vedení ČT označili plánované financování ze státního rozpočtu za „do velké míry likvidační“. Znamenalo by drastické škrty ve výrobě i vysílání a rozsáhlé propouštění.
  • Podpora Syndikátu novinářů: Syndikát novinářů ČR vyjádřil stávce i iniciativě plnou podporu a označil ji za legitimní krok na obranu demokracie a nezávislé žurnalistiky.

Ostrá reakce mezinárodních organizací

  • Evropská federace novinářů (EFJ): Ředitelka EFJ Renate Schroeder varovala, že narychlo protlačovaný návrh je v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA), který členským státům ukládá povinnost zajistit veřejnoprávním médiím stabilní a předvídatelné financování.
  • Reportéři bez hranic (RSF): Postup koalice označili za zbrklý, netransparentní a skrytý před veřejností. Rovněž zdůraznili rozpor s evropskou legislativou EMFA.

Vyostření situace ve Sněmovně a postup koalice

  • Tlak na pevný čas hlasování: Šéfka poslanců ANO Taťána Malá uvedla, že je velmi pravděpodobné, že koalice prosadí pevný čas hlasování v 1. čtení, protože opozice dává najevo záměr návrh zablokovat.
  • Zamítnutí přestávek opozici: Koalice hlasováním zamítla žádosti opozičních klubů o přestávky (které by souhrnně přesáhly 8,5 hodiny). Opozice to označila za popření sněmovních zvyklostí a demokracie.
  • Obrana u Ústavního soudu a v Bruselu: KDU-ČSL (František Talíř) avizovala, že se kvůli procesnímu postupu koalice obrátí na Ústavní soud a Evropskou komisi.

Prohlášení premiéra Babiše

Premiér Andrej Babiš krok obhajoval s tím, že plní předvolební slib. Kritiku opozice a obavy ze zestátnění označil za „hysterii a lži“ a dodal, že média mají patřit všem občanům.

Původně bylo na programu schvalování zvýšení plateb do zdravotnictví

Poslanci a poslankyně měli původně v pátek schvalovat zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané v příštím roce. Hlasovat měli i o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Závěrečné kolo čeká také předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.

Sněmovna bude moci znovu jednat o zákonech nejen tento pátek až do noci, ale také v sobotu 24. října.

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Zdroj: denikn.cz, novinky.cz
Náhledový obrázek: Poslanecká sněmovna / volně k využití
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