Zdroj: DOMINIKA DOSTÁLKOVÁ / REFRESHER
Zdroj: DOMINIKA DOSTÁLKOVÁ / REFRESHER
Nezisková organizace Díky, že můžem ve středu večer sdílela na svém instagramovém účtu zprávu o tom, že akci Korzo Národní k oslavám 17. listopadu nebyly uděleny dotace od Ministerstva kultury. Díky, že můžem v příspěvku uvádí, že o dotaci požádali už 30. dubna a její zamítnutí se dozvěděli až 19. října, tedy 29 dní před samotnou akcí.
Díky podpoře veřejnosti už ale spolek Díky, že můžem na oslavy vybral více než čtyři a půl milionu korun. Čtyřnásobně tak překonali částku, o kterou původně v dotaci žádali. Částka navíc neustále roste.
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