Veřejnost vybrala už 7 milionů korun na podporu Korza Národní
0
0
0
dnes 23. října 2026 v 16:49
Čas čtení 0:00

Veřejnost vybrala už 7 milionů korun na podporu Korza Národní

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
korzo narodni 17. listopadu Zdroj: DOMINIKA DOSTÁLKOVÁ / REFRESHER
korzo narodni 17. listopadu Zdroj: DOMINIKA DOSTÁLKOVÁ / REFRESHER

Nezisková organizace Díky, že můžem  ve středu večer sdílela na svém instagramovém účtu zprávu o tom, že akci Korzo Národní k oslavám 17. listopadu nebyly uděleny dotace od Ministerstva kultury. Díky, že můžem v příspěvku uvádí, že o dotaci požádali už 30. dubna a její zamítnutí se dozvěděli až 19. října, tedy 29 dní před samotnou akcí.
Díky podpoře veřejnosti už ale spolek Díky, že můžem na oslavy vybral více než čtyři a půl milionu korun. Čtyřnásobně tak překonali částku, o kterou původně v dotaci žádali. Částka navíc neustále roste.

1 / 2
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Dominika Dostálková / Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Politika Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
včera v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
dnes v 15:15
„Bude to mezinárodní ostuda.“ Filmařstvo i odbornictvo kritizují záměry ministra Oto Klempíře
„Bude to mezinárodní ostuda.“ Filmařstvo i odbornictvo kritizují záměry ministra Oto Klempíře
dnes v 17:17
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků
dnes v 17:01
Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
včera v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
dnes v 09:36
Aktualizováno: Díky, že nemůžem. Po Klempířově zamítnuté dotaci vybralo Korzo Národní už 7 milionů korun
Aktualizováno: Díky, že nemůžem. Po Klempířově zamítnuté dotaci vybralo Korzo Národní už 7 milionů korun
dnes v 11:23
Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
18. 10. 2026 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
17. 10. 2026 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
17. 10. 2026 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
16. 10. 2026 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
Lifestyle news
Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo
dnes v 16:00
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
dnes v 15:00 1
Hledání nového Jamese Bonda jde do finále. O roli 007 se utká tato trojice herců a jeden tajný favorit
dnes v 12:30
Zemřel Tom Skerritt. Legendě z Vetřelce a Top Gunu bylo 93 let
dnes v 09:06
ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi
včera v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
včera v 08:30
Dej Konsentu hlas. Výstava připomíná úspěchy neziskovky, která prosadila redefinici znásilnění
včera v 07:45
Chystá se zpracování příběhů okolo českých sekt, na tvůrce přišla předžalobní výzva
před 2 dny
Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
před 2 dny
Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc
před 2 dny
Česko Všechno
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 15:11
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
Vláda v pátek nečekaně projednává zrušení koncesionářských poplatků. Opozice varuje před ohrožením nezávislosti médií i maďarským scénářem a na noční i sobotní jednání chystá masivní obstrukce. Před budovu Sněmovny navíc svolali protest.
Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
dnes v 16:22
Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
„Bude to mezinárodní ostuda.“ Filmařstvo i odbornictvo kritizují záměry ministra Oto Klempíře
dnes v 15:15
„Bude to mezinárodní ostuda.“ Filmařstvo i odbornictvo kritizují záměry ministra Oto Klempíře
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
včera v 15:30
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
dnes v 11:23
Aktualizováno: Poslanecká sněmovna v pátek nečekaně jedná o zrušení opozice se chystá na noční obstrukce
Česko Všechno
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 15:11
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 16:22
Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Ekonomika Všechno
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
před 3 dny
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
Politika Všechno
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 15:11
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 17:17
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků
dnes v 15:15
„Bude to mezinárodní ostuda.“ Filmařstvo i odbornictvo kritizují záměry ministra Oto Klempíře

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků
dnes v 17:17
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků
Lidé neplánovaně demonstrují před Sněmovnou kvůli zrušení koncesionářských poplatků. „Náš program vzniká velice improvizovaně, podobně k tomu, co se momentálně děje v Poslanecké sněmovně. Sešli jsme se tu na protest toho, aby se rušily koncesionářské popl
Veřejnost vybrala už 7 milionů korun na podporu Korza Národní
dnes v 16:49
Veřejnost vybrala už 7 milionů korun na podporu Korza Národní
Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
dnes v 16:22
Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat
dnes v 16:13
ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
dnes v 15:11
Desítky lidí odpoledne protestovaly proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo
Více