Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
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Daniel Zbudila/refresher.sk
dnes 17. října 2026 v 14:10
Čas čtení 1:04

Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?

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Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Zdroj: Pexels/Marek Piwnicki/volně k užití

V západní Evropě panovalo v uplynulých dnech nezvyklé babí léto s teplotami atakujícími i 30 stupňů. Letní idylka ale během víkendu nekompromisně končí. Z Atlantiku dorazila studená fronta, která v některých regionech teploty výrazně sníží.

Přestože kalendář ukazuje pokročilý podzim, v západní části kontinentu panovalo počasí jako v srpnu. Vlnu nezvyklých veder zažil zejména Pyrenejský poloostrov – v portugalském Alcochete naměřili 35,7 °C a ve španělské Seville vystoupala teplota na 35,4 °C.

Podobně netypické teploty hlásil i jih Francie, kde se hodnoty blížily k 30 °C, a jižní Anglie s 23 °C, což bylo téměř o 10 stupňů více oproti dlouhodobému normálu.

Minus 15 stupňů za 24 hodin

Již během pátku však situaci zlomil příchod studené fronty z Atlantického oceánu, která přináší déšť a razantní ochlazení.

Nejvýraznější skok čeká Francii. Zatímco v pátek odpoledne ukazovaly teploměry v centrálních regionech letních 25 °C, v sobotu denní maxima klesnou k hranici jen kolem 10 °C. Zbytek západní Evropy zasáhne plošný pokles teplot zhruba o 10 stupňů, takže letní náladu během pár hodin vystřídá sychravý pozdně podzimní chlad.

Jak bude v Česku?

Ochlazení v těchto dnech zažije i Česko, ale ne tak rapidní. V neděli naměříme kolem 15 stupňů, začátkem příštího týdne však teploty klesnou na přibližně 12 stupňů. Mírně oteplit by se mohlo ve středu, v druhé polovině týdne však můžeme očekávat denní maxima kolem 13 stupňů, v noci teploty klesnou i ke třem.

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Zdroj: refresher.sk
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