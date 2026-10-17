V západní Evropě panovalo v uplynulých dnech nezvyklé babí léto s teplotami atakujícími i 30 stupňů. Letní idylka ale během víkendu nekompromisně končí. Z Atlantiku dorazila studená fronta, která v některých regionech teploty výrazně sníží.
Přestože kalendář ukazuje pokročilý podzim, v západní části kontinentu panovalo počasí jako v srpnu. Vlnu nezvyklých veder zažil zejména Pyrenejský poloostrov – v portugalském Alcochete naměřili 35,7 °C a ve španělské Seville vystoupala teplota na 35,4 °C.
Podobně netypické teploty hlásil i jih Francie, kde se hodnoty blížily k 30 °C, a jižní Anglie s 23 °C, což bylo téměř o 10 stupňů více oproti dlouhodobému normálu.
Minus 15 stupňů za 24 hodin
Již během pátku však situaci zlomil příchod studené fronty z Atlantického oceánu, která přináší déšť a razantní ochlazení.
Alors qu'aujourd'hui, on va fréquemment dépasser les 25°C pour atteindre des pointes de 30°C dans le sud-ouest, on perdra d'ici samedi parfois 15°C par endroit pour repasser ce week-end sous les normales saisonnières. Les températures remonteront ensuite graduellement dès lundi car nous serons dans un flux à dominante sud à l'avant d'une goutte froide d'altitude (après que celle ci ait traversé le pays durant le week-end).— Extrême Météo (@ExtremeMeteo) October 15, 2026
Nejvýraznější skok čeká Francii. Zatímco v pátek odpoledne ukazovaly teploměry v centrálních regionech letních 25 °C, v sobotu denní maxima klesnou k hranici jen kolem 10 °C. Zbytek západní Evropy zasáhne plošný pokles teplot zhruba o 10 stupňů, takže letní náladu během pár hodin vystřídá sychravý pozdně podzimní chlad.
Jak bude v Česku?
Ochlazení v těchto dnech zažije i Česko, ale ne tak rapidní. V neděli naměříme kolem 15 stupňů, začátkem příštího týdne však teploty klesnou na přibližně 12 stupňů. Mírně oteplit by se mohlo ve středu, v druhé polovině týdne však můžeme očekávat denní maxima kolem 13 stupňů, v noci teploty klesnou i ke třem.