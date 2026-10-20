Ke srážce mělo dle policie dojít v pondělí 19. října odpoledne v Kutnohorské ulici v Praze 10.
Hlídka údajně pospíchala k případu. Jakou rychlostí vozidlo jelo a zda mělo zapnuté sirény, zatím policie neuvedla. K nehodě mělo podle Týdeníku policie dojít na přechodu, to však zatím strážníci ani Generální inspekce bezpečnostních sborů nepotvrdili.
„Řidič policejního vozu, jedoucí směrem na Uhříněves, srazil ze zatím neznámých příčin a za blíže neupřesněných okolností nezletilou dívku na přechodu pro chodce,“ píše Týdeník policie.
„Nezletilá pacientka utrpěla vážná vícečetná poranění. Záchranáři jí poskytli intenzivní lékařskou péči, zajistili její dýchací cesty, uvedli ji do umělého spánku, napojili ji na umělou plicní ventilaci a po zaléčení ji letecky přepravili do traumacentra jedné z pražských nemocnic,“ uvedl mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Co se v pondělí stalo?
Incidentem se nyní zabývá GIBS. „Mohu potvrdit, že na místě nehody byli přítomni také příslušníci GIBS a věcí se nyní již zabývají. Platí tedy, že případ si převzala GIBS,“ řekl pro server Novinky mluvčí inspekce Jakub Augusta.
Inspekce má nyní za úkol zjistit, proč k nehodě došlo a zda příslušníci policie nějak pochybili a nehodu způsobili. Dívka měla podle dostupných informací přecházet na přechodu, zda to tak ale skutečně bylo, musí GIBS potvrdit. Nezletilá dle záchranářů utrpěla polytrauma. Tento termín popisuje postižení nejméně dvou orgánových systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě. Její aktuální zdravotní stav ale není znám.