Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
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dnes 22. října 2026 v 15:30
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Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera

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Petr Hlaváček, SPOLU, STAN, Praha Zdroj: STAN/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Petr Hlaváček, SPOLU, STAN, Praha Zdroj: STAN/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Petr Hlaváček, SPOLU, STAN, Praha Zdroj: STAN/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Petr Hlaváček, SPOLU, STAN, Praha Zdroj: STAN/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Praha už má nejspíš jasno o své budoucí vládní koalici. Magistrát povede hnutí STAN a Spolu. Piráti nabídku k případné účasti se Starosty a SPOLU odmítli.

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Náhledový obrázek: STAN/propagační materiál
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