Michaela Lišková dnes 23. října 2026 v 16:22 Čas čtení 0:00 Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Jak přesně bude stávka ČT a ČRo vypadat? Jedna z tváří České televize krátce po společném prohlášení odpovídala na otázky novinářů a novinářek. Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? 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