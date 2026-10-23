Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu
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Michaela Lišková
dnes 23. října 2026 v 16:22
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Daniel Stach se vyjadřuje k chystané stávce České televize a rozhlasu

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Jak přesně bude stávka ČT a ČRo vypadat?

Jedna z tváří České televize krátce po společném prohlášení odpovídala na otázky novinářů a novinářek.

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