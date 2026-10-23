Klempíř prohlašuje, že chce předložit poslaneckou novelu zákona o audiovizi podle odborníků bezprostředně ohrožuje investice v hodnotě okolo jedné miliardy korun.
Kulturní obec a zástupci audiovizuálního průmyslu vyjadřují zásadní nesouhlas s kroky ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé sobě). Jeho záměr předložit poslaneckou novelu zákona o audiovizi podle odborníků a odbornic bezprostředně ohrožuje investice v hodnotě okolo jedné miliardy korun a vážně poškozuje reputaci České republiky v očích zahraničních filmových produkcí. Česko by se v důsledku toho stalo z hlediska investic pro zahraniční štáby nedůvěryhodnou a nestabilní zemí. Informují Novinky.cz.
Klempířovo nejnovější oznámení, že hodlá do konce listopadu předložit Sněmovně poslaneckou novelu zákona o audiovizi, vyvolalo vlnu ostré kritiky ze strany profesionálních asociací a zástupců a zástupkyň filmového i televizního průmyslu.
Asociace producentů v audiovizi (APA) se ostře vyhradila vůči plánovaným úpravám fungování odborných orgánů i celého odvětví. Varuje, že avizované rozpočtové škrty ve výši zhruba jedné miliardy korun pro Státní fond audiovize spolu s chystanou legislativní změnou by těžce narušily dosud spolehlivý model fungování a v konečném důsledku by znamenaly kolaps českého filmového průmyslu.
„Razantní snížení rozpočtu Státního fondu audiovize (SFA) a novelizace audiovizuálního zákona by vedly k destabilizaci perfektně fungujícího systému a následně k totální destrukci české audiovize,“ stojí v prohlášení organizace v čele s českou asociací producentů (APA).
Nastal by kolaps
Zrušení podpory v podobě filmových pobídek by dle asociace vyvolalo vlnu krachů mezi postprodukčními i produkčními studii a zánik tisícovek pracovních příležitostí, a to zdaleka ne pouze v oblasti filmu. Významně by tím utrpěla i mezinárodní reputace České republiky. Stávající právní úprava přitom byla podle APA výsledkem dlouhé a celospolečenské dohody napříč odbornou veřejností a političkou scénou.
Podle filmařů a filmařek jsou oznámené plány ministra kultury v přímém rozporu s vlastní vládní strategií, popírají deklarované cíle hospodářského růstu a namísto podpory exportu a úspěšného systému přinášejí chaos. „Díky úspěšnému výběru audiovizuálních poplatků (2 procenta z výnosů kin, televizí a platforem) a návratnosti pobídkových investic se audiovize z velké části samofinancuje,“ odvolávají se na skutečnost, že každá koruna proinvestovaná na filmových pobídkách se státu časem vrátí zpět. „Takové kroky by bezpochyby vedly k masivnímu odlivu projektů do jiných zemí, ztrátě tisíců pracovních míst a destrukci celého odvětví a všech na něj navázaných oborů,“ píše signatářsvto.
✔️ Audiovizuální systém funguje a nepotřebuje změnu. Díky úspěšnému výběru audiovizuálních poplatků (2 procenta z výnosů kin, televizí a platforem) a návratnosti pobídkových investic se audiovize z velké části samofinancuje. Každá koruna proinvestovaná na filmových pobídkách se státu časem vrátí zpět.
✔️ Částka 1,6 mld. alokovaná na pobídky ročně přiláká zahraniční filmové a televizní projekty v řádu desítek miliard korun. Větší část prostředků na selektivní podporu zase pochází z audiovizuálních poplatků, tzn. z prostředků, které generuje audiovize sama ze svých výnosů, nikoli ze státního rozpočtu.
✔️ Do systému přispívají i zahraniční platformy působící na českém trhu. Stejnou částku, jaká se vybere na audiovizuálních poplatcích, dává stát jako dotaci na selektivní podporu. V roce 2027 to bude cca 230 mil. korun, což ve srovnání s jinými dotačními programy není závratná suma.
✔️ Většina prostředků fondu, ať už pobídky nebo investice do výroby původní české tvorby prostřednictvím grantů, se společnosti a státnímu rozpočtu vrací.
Jakákoliv úspora ve státním rozpočtu pro příští rok je nemožná, protože státní dotace určené pro podporu audiovize jsou mandatorním výdajem státu. Radikální zásah by odporoval zákonu.
✔️ Stejně tak nesystémový by byl zásah (návrh ministra Oty Klempíře - pozn. red.) do představenstva fondu, strategického orgánu SFA, který je složen z respektovaných profesionálů napříč domácí a světovou audiovizí a zástupců ministerstva financí a ministerstva kultury. Součástí tohoto představenstva jsou i zástupci zahraničních studií, která přispívají do fondu 2 procent z výnosů platforem, jako jsou Netflix, Disney+, HBO a další. Vedlo by to k celosvětové ztrátě důvěry a prestiže Česka budované roky.
✔️ My, níže podepsaní, vyzýváme, aby ministr kultury Oto Klempíř změny nedělal. APA, Asociace producentů v audiovizi, předseda představenstva Vratislav Šlajer. UFP, Unie filmového průmyslu, předseda představenstva Petr Tichý. AČK, Asociace českých kameramanů, prezident Pavel Berkovič. ARAS, Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, předsedkyně Marta Nováková. A. F. S., Asociace filmových střihačů a střihaček, předsedkyně Mariana Kozáková. APK, Asociace provozovatelů kin, představenstvo. UFD, Unie filmových distributorů, tajemník Jaroslav Pecka. RAF, Rada animovaného filmu, prezidentka Bára Anna Stejskalová. ČFTA, Česká filmová a televizní akademie, prezident Ivo Mathé. FAMU, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, děkan David Čeněk. FAVU, Fakulta výtvarných umění VUT, děkan Filip Cenek. HA, Herecká asociace, prezident Ondřej Kepka. AHA, Asociace hereckých agentů, předsedkyně představenstva Lenka Daňková. GDA, Asociace českých herních vývojářů, předseda Pavel Barák.
Klempířovy kroky přitom vzbuzují ostré reakce odbornictva takřka ze všech oborů, které pod ministerstvo kultury spadají. Často jsou i v rozporu s prohlášeními vládnoucí ANO. Není také v tuto chvíli zřejmé, proč Oto Klempíř podobné změny navrhuje a kdo za nimi stojí.