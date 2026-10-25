Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo. Podívej se, jak to vypadalo

Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER / TEREZA KOPECKÁ
1 / 10
V 16 hodin v neděli 25. října začala na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace organizace Milion chvilek s podtitulkem „Ruce pryč od médií veřejné služby“.
Vystoupil nespočet známých osobností a akce byla zakončena zpěvem hymny.