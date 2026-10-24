Po zhruba sedmi měsících si opět musíme přetočit hodiny.
V neděli ve tři hodiny ráno se na hodinu „zastaví čas“. Ručičky hodin se totiž vrátí o hodinu dozadu, my získáme příjemných 60 minut spánku navíc a začne standardní čas. To je samozřejmě pro většinu z nás příjemná zpráva.
Ohledně změny času se vedou neustálé debaty. Někteří odborníci a odbornice uvádějí, že neustálé střídání času může mít špatný vliv na naše zdraví. Jiní argumentují tím, že lidé jsou schopni se jednoduše přizpůsobovat. „U většiny lidí se stres ani regenerace po změně času zásadně nemění a organismus se s posunem režimu poměrně rychle srovná,“ popisuje například fyziolog Radim Šlachta.
Na čem se ale většina odbornictva u nás shodne, je to, že pokud by byl zaveden jeden čas, měl by to být ten standardní. Pokud bychom totiž plošně přešli na letní čas, začalo by v zimě svítat až okolo desáté hodiny dopoledne.
„Nedostatek světla zrána v kombinaci s nízkou intenzitou denního světla může mít dlouhodobé dopady. Řada lidí nebude mít správně seřízené vnitřní hodiny, které tak nebudou moci plnit svoji funkci. V dlouhodobém horizontu lze předpokládat dopad na zdraví populace, zejména u rizikových skupin, a rozvoj civilizačních onemocnění,“ upozornila dle serveru Deník.cz Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR.
Nemůžeme se dohodnout
Změna času nečeká jen nás, ale i všechny státy Evropské unie. Pevná pravidla pro všechny platí už od roku 2001. V posledních letech se ale stále více diskutuje o zrušení střídání času. V roce 2018 přišla Evropská komise s návrhem, že bychom hodiny přetočili naposledy v roce 2021. Ten schválil i Evropský parlament, vše ale nakonec padlo kvůli tomu, že se členské státy nedokázaly shodnout na tom, jaký čas budeme používat. Česko už si schválilo plán pro přetáčení hodin na dalších pět let až do roku 2031.