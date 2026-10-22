Z Vatikánu přichází mimořádně příznivá zpráva o zdravotním stavu papeže Lva XIV.
Papež Lev XIV. už nepotřebuje další léčbu po operaci plic, kterou podstoupil minulý týden. Informovali o tom lékaři ve vyjádření, které Vatikán zveřejnil ve středu, píše TASR na základě zprávy agentury AFP.
Papežovi 13. října odstranili pravý dolní plicní lalok, ve kterém se vytvořil zhoubný nádor. Výsledky histologických vyšetření potvrdily, že papež má adenokarcinom – nejčastější typ rakoviny plic, ale onemocnění se v těle dále nerozšířilo, uvedli lékaři.
„Následné onkologické posouzení potvrdilo, že není potřebná žádná další léčba,“ uvedli hlavní chirurg papeže Stefano Margaritora a jeho osobní lékař Luigi Carbone.
Z lékařského hlediska nic nebrání plánované cestě papeže do Jižní Ameriky od 6. do 17. listopadu. Plánuje navštívit Uruguay, Argentinu a Peru.